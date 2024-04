Componente femminile del duo comico degli Arteteca di Made in Sud, Monica Lima è un'attrice e comica di origine napoletana.

Chi è Monica Lima: vita e curiosità sulla comica

Componente femminile del duo comico degli Arteteca, Monica Lima è più giovane di sette anni del marito e partner artistico, Enzo Iuppariello. Monica è originaria di Napoli, dove è nata il 30 agosto 1985. Terminati gli studi, ha intrapreso la carriera da cabarettista e attrice. La sua carriera da attrice e comica è fortemente legata a quella del marito Enzo, sia sul piano professionale che su quello privato. I due si sono conosciuti nel 2001 durante un corso di recitazione, entrambi giovanissimi e innamorati del teatro. La coppia si è sposata e nel 2018 è nata Sara, la loro prima figlia.

La carriera artistica

Subito dopo essersi conosciuti a un corso di recitazione, Monica ed Enzo formano il gruppo Lazzari felici, insieme ad altri colleghi e amici. Solo successivamente intraprenderanno un percorso indipendente come Arteteca.

In televisione ci arrivano dopo essere stati scoperti da Nando Mormone, direttore del laboratorio “Sipariando” del Teatro Tam di Napoli, ma anche agente e creatore di Made in Sud. Dopo la prima stagione di Made in Sud, il duo Arteteca diventerà una presenza fissa del programma.

Dopo anni di lavoro sul piccolo schermo, Monica ed Enzo sono approdati anche al cinema, prima con la pellicola di Sergio Colabona intitolato Vita Cuore Battito, poi con il cinepanettone Natale a Londra – Dio salvi la Regina per la regia di Volfango De Biasi, entrambi del 2016, infine in Finalmente sposi, regia di Lello Arena.