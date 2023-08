Scopriamo tutto sul nuovo tronista di Uomini e Donne, Brando, la sua età, il suo lavoro e la sua famiglia di artisti. Il giovane protagonista della nuova edizione ha già scatenato le polemiche.

Uomini e Donne, tutto sul nuovo tronista Brando: età, lavoro e famiglia

Brando è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, annunciati sulla pagina social del programma e su Witty, con i loro video di presentazione. Nella giornata di giovedì 24 agosto, in occasione della prima registrazione della nuova edizione, ha fatto ingresso per la prima volta in uno studio televisivo. Il suo video di presentazione ha già scatenato le polemiche. Il pubblico dovrà imparare a conoscerlo per capire meglio ogni sua caratteristica. Brando ha 22 anni ed è originario di Treviso. È un grande appassionato di sport e ha avuto una serie di esperienze lavorative, nonostante la giovane età. Ha lavorato come cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore. Ha parlato anche della sua famiglia, rivelando di avere la fortuna di provenire da una famiglia di artisti. La zia è un’attrice, mentre il nonno e il bisnonno sono direttori d’orchestra. Brando ha trascorso i suoi primi anni di vita a Miami, ma la sua storia non è sempre stata facile e lui stesso ha voluto condividere le sue sfide. Molto significativo è il suo rapporto con il padre, che lo ha abbandonato quando era piccolo. Un evento che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, segnando la sua relazione anche con gli altri. Secondo quello che ha raccontato, però, i rapporti con il padre nel tempo sono leggermente migliorati, ma i suoi punti fermi rimangono la madre e i nonni.

“Mi chiamo Brando, ho 22 anni e vivo a Treviso. Nella vita ho fatto di tutto: dal cameriere all’aiuto cuoco, al maestro di sci al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e non so vivere senza sport. Vivo in una famiglia di artisti: mia zia è stata un’attrice e i miei nonni due direttori d’orchestra. […] Sono un ragazzo normale e come tanti ragazzi della mia età il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le mie esperienze. Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti. Questa volta però ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita” ha dichiarato nel suo video di presentazione. Riuscirà a trovare l’amore?

Uomini e Donne, il nuovo tronista Brando: le critiche

Un frase pronunciata da Brando nel video di presentazione per Uomini e Donne ha attirato l’attenzione, scatenando diverse critiche. A soli 22 anni, Brando ha affermato di aver già fatto di tutto nella sua vita. Un’affermazione che ha suscitato diverse critiche e tanti commenti da parte di coloro che sostengono che questa affermazione sia un po’ prematura alla sua età. Come sappiamo, le persone sui social network si scatenano sempre con commenti e critiche, spesso dimenticando cosa vuol dire avere 20 anni ed essere convinto di aver fatto di tutto, in modo ovviamente molto ingenuo. È importante sottolineare che il giovane tronista si riferiva solo alla sua storia professionale, andando a precisare tutti i lavori che ha fatto.