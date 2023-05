Ultimo, il documentario: anticipazioni e dove vederlo

59 dischi di platino, 19 dischi d’oro, oltre 600mila spettatori ai concerti, numerosi premi e successi: il cantautore romano rappresenta uno dei giovani artisti più celebri del panorama musicale italiano e non solo. Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e l’uscita del suo quinto album Alba, Ultimo ha raggiunto un altro traguardo importante nella sua brillante carriera. Il cantante sarà protagonista per la prima volta di un documentario sulla sua vita: scopriamo insieme qualche anticipazione e dove vederlo.

Il documentario di Ultimo: anticipazioni e dove vederlo

Ad annunciare l’uscita di Vivo coi sogni appesi è stato lo stesso cantante con un post pubblicato su i suoi canali social:

“Non è un documentario. È la mia vita. Ho sempre scelto di non raccontarmi troppo attraverso i social, ho sempre lasciato che a parlare fosse la musica.”, ha rivelato emozionato e orgoglioso. “La mia musica partita da un pianoforte in una cameretta e che è riuscita ad arrivare dentro gli stadi di tutta Italia. Io ho scelto di chiamarmi Ultimo e di provare a vincere con questo nome, proprio per tentare di ribaltare i pronostici.”

Di cosa parlerà il documentario? Le anticipazioni

Il documentario ci offre uno sguardo inedito sulla vita di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Per il cantautore romano non è stato facile arrivare al successo: si era presentato tre volte ad Amici, due volte a X Factor, due volte a Sanremo Giovani. Tuttavia, nonostante il suo innato talento, è sempre stato scartato. Ma con il sostegno della famiglia e dei suoi amici più cari non ha mai perso le speranze. E ad oggi rappresenta uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

L’infanzia caratterizzata dal costante bisogno di scrivere musica, la voglia di esprimere se stesso. Il documentario ci mostra tutte le tappe più importanti della vita e della carriera di Ultimo: dagli studi di pianoforte, ai club fino ad arrivare ai concerti negli stadi. Non solo. Il documentario ci mostrerà anche momenti bui, come lo stop forzato durante la quarantena.

Tutta la vita del cantautore raccontata in un documentario. Immagini inedite della sua infanzia, scatti dietro il backstage e tanto altro ancora. L’obiettivo del cantautore romano, attraverso le sue canzoni, è sempre stato quello di invitare il pubblico a credere nei propri sogni. Ed è proprio questo che farà il documentario. Non a caso è intitolato Vivo coi sogni appesi.

Vivo coi sogni appesi, il documentario di Ultimo: dove vederlo

Siete curiosi? La storia di un giovane ragazzo che ha raggiunto il successo grazie al suo immenso talento, alla sua umiltà e alla sua grande personalità, lontana dagli standard che impone il mondo dello spettacolo. Il documentario di Ultimo è disponibile da oggi martedì 30 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming Prime Video. Prodotto da Think Cattleya in collaborazione con Maestro, con la regia del collettivo di filmmakers Broga’s. Non perdetevelo!