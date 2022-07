Arriva dal Regno Unito la terribile storia di un uomo che uccide la moglie e nasconde il cadavere e che è stato arrestato 40 anni dopo. Secondo le risultanze delle indagini giunte a conclusione in questi giorni David Venables ammazzò la consorte Brenda nel lontano 1982.

La donna era sparita in quell’anno, nel mese di maggio, ma la condanna per quella che sembrava una vicenda triste ma non criminale è arrivata in questi giorni: fu il marito ad uccidere la moglie, il cui cadavere venne scoperto nel 2019 da alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori intorno alla casa di Kempsey, nel Worcestershir.

Uccide la moglie e nasconde il cadavere

Ecco, quella casa era appartenuta ai coniugi Venables e l’indagine aveva preso piede da lì.

Durante gli scavi erano emersi resti umani per cui era stata allertata la polizia. Di chi erano quei resti? Di Brenda di cui si credeva che fosse morta suicida a causa della depressione. Nessuna depressione: la donna ne era affetta ma la storiella messa in giro dal marito per cui era andata a togliersi la vita lontano non aveva retto.

Invaghito di un’altra ammazza la sua Brenda

I resti di Brenda erano stati stati abbandonati in una fossa settica e David l’aveva uccisa.

E il movente? L’uomo, che oggi ha 89 anni, si era invaghito di un’altra donna e per quasi 40 anni ha taciuto, fino a quando la vendita della casa non ha messo in moto indagini e processo.