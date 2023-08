Sono mesi ormai che si rincorrono le voci su un possibile flirt tra la cantante colombiana Shakira e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tutte le volte che abbiamo letto “Shakira e Hamilton stanno insieme” e non era vero

Negli ultimi mesi si sono rincorse le voci circa una relazione tra la cantante Shakira e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. I due si sarebbero incontrati per la prima volta durante il Gran Premio di Formula 1 a Miami in occasione di un invito da parte del team Mercedes nei confronti della cantante colombiana. Ad assistere alla gara c’era anche Tom Cruise, tanto che in molti avevano pensato che tra l’attore e Shakira ci fosse del tenero. Invece la cantante è stata poi sorpresa insieme a Hamilton a una festa con amici e poi su uno yacht. Shakira è stata invitata anche al Gran Premio di Barcellona e, anche in quella occasione è uscita insieme a Hamilton e ad alcuni amici. Rumors a parte, sembrava che i due comunque fossero solamente amici e non che avessero una relazione. Nelle ultime ore sono nate però ulteriori indiscrezioni che sembrano invece confermare che tra i due ci sia del tenero.

Shakira e Hamilton in vacanza insieme?

Secondo alcune indiscrezioni Shakira e Hamilton starebbero trascorrendo le vacanze insieme. Per il tabloid argentino infobae i due si troverebbero in Spagna, in vacanza su un’isola e il pilota di Formula 1 sarebbe stato visto più volte entrare nella casa di Shakira: “Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per incontrarla. È stato visto entrare nella sua abitazione”. La loro relazione sarebbe quindi segreta, ne sarebbe a conoscenza solamente l’autista di Hamilton, il quale avrebbe sentito parlare al telefono con la cantante durante i vari spostamenti: “uno degli autisti di Hamilton lo sente parlare regolarmente con Shakira durante i suoi viaggi”. Insomma se prima erano solamente rumors, adesso sembra proprio che tra Shakira e Hamilton ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Vedremo se e quando decideranno di uscire allo scoperto.

Shakira: la separazione da Piqué

Shakira e l’ex calciatore spagnolo Gerard Piqué si sono conosciuti nel 2010 prima del campionato del Mondo in Sud Africa. Poco dopo si sono fidanzati e, nel corso degli anni hanno avuto due figli, Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente dieci e otto anni. Sembravano una famiglia perfetta poi, lo scorso anno è arrivata la notizia della separazione tra i due, dopo che la cantante colombiana ha scoperto che l’ex calciatore del Barcellona l’aveva tradita con la giovanissima Clara Chia Marti. Shakira ha tirato fuori tutta la sua delusione e la sua rabbia nella canzone “Music Session Vol 53”, piena di frecciatine verso il suo ex compagno: “hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio”. Dopo un anno molto difficile sembra però che Shakira abbia ritrovato il sorriso voltando definitivamente pagina e godendosi la sua nuova vita.