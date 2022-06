Abbiamo visto come l’estate 2022 abbia voglia di riscatto e di colore; accade per l’abbigliamento, per gli accessori, per i capelli e, ovviamente, accade anche per il make up!

La stagione estiva abbandona le tonalità più nude e cerca di accendere il viso con luce e colori: via all’effetto glowy super luminoso e assolutamente sì a labbra rimpolpate, lucide e super succose.

Le labbra per l’estate 2022: fruttate e glossate

Pesche, anguria, ciliegia e fragole: ogni frutto è ben accetto quando si tratta di tendenza labbra per l’estate 2022! Infatti, tra i maggiori trend make up labbra troveremo tonalità fruttate dalla consistenza dolce e lucida, proprio come il nostro frutto preferito a merenda.

Si prediligeanno tonalità vivaci come il rosso, il ciliegia e la sfumatura del fragola, colori accesi e intensi da portare sia di giorno, sia di sera, per un risultato sensuale ma fresco e dal profumo d’estate.

Attenzione, però: in casi di tonalità come queste, è sempre doveroso delinerare con precisione il contorno labbra, per rendere il tutto ancora più armonioso e allo stesso tempo super intenso.

Se invece vorreste trovare qualcosa di più stravagante, sono ben accetti anche i colori aranciati; quindi sì alle tonalità del pesca (anche in questo caso delineare il contorno labbra) e dell’albicocca che con l’abbronzatura si sposano perfettamente.

Scegliete il frutto di cui siete più innamorate e trasformatelo nel vostro makeup trend dell’estate 2022!

L’effetto glossato è di super tendenza

Per essere davvero in tendenza per la nuova stagione estiva dovrete puntare tutto sull’effetto glow. Il risultato sarà soddisfacente e succoso, proprio come quando decidete di concedervi una pausa con un pezzo di anguria fresca o una pesca lucida dalla polpa dolcissima.

Il finish prediletto è dunque il glossato: donerà volume alle vostre labbra, oltre a offrire loro una maggiore luminosità e carnosità. Optate per rossetti liquidi vinilici o, di grandissima tendenza, i gloss effetto lucido-bagnato dalle sfumature fruttate: specchiarsi sulla vostre labbra sarà d’obbligo!

Se, invece, volete un effetto molto leggero e quasi impalpabile, optate per le sfumature pescate e provate a scegliere un mix tra glossato e matte, un po’ come la doppia versione della pesca: buccia lucida o buccia opaca?

Grazie all’effetto glow, anche le labbra più sottili godranno di un ottimo risultato, che non sarà assolutamente volgare ma che racchiuderà in quelle dolci nuances fruttate, tutta l’eleganza e la dolcezza che solo un frutto può donare.

L’effetto smudge per le labbra dell’estate 2022

Per chi ancora non lo sapesse, tra le tendenze per il trucco labbra dell’estate 2022 c’è lui: l’effetto smudge. Se vi state chiedendo che cosa significhi, niente panico, è semplicissimo. L’effetto smudge altro non è che un effetto sfumato, se non impreciso.

La tecnica prevede l’applicazione del colore al centro delle labbra, per poi andare a tamponarlo sempre più verso l’esterno. Il risultato non sarà un effetto pieno e intenso come nei casi precedenti, ma sarà qualcosa di più soft e leggero, come se aveste appena dato un paio di morsi alla vostra frutta preferita e il colore si fosse un po’ cancellato.

Per garantirvi questo effetto sfumato-impreciso, avete due opzioni: potreste decidere di dedicarvi a una sola tonalità tamponata in modo non uniforme sulla labbra, oppure, sempre con un solo colore, concentrarvi sulla tonalità più scura al centro e andare a sfumare verso l’esterno. In questo modo l’effetto sarà più intenso anche se impreciso e sarete sempre in super tendenza!

Labbra scure in estate? È un sì!

Se avevate dubbi sull’utilizzo di tonalità scure in estate, ora è giunto il momento di cancellarli. Non sottovalutate l’eleganza dei frutti scuri: prugne, more, mirtilli, sono gli alleati perfetti se si vuole aggiungere un tocco più dark al proprio makeup e l’effetto sarà comunque succoso e super in tendenza!

Poi, bisogna ammetterlo, abbronzatura e colori scuri vanno decisamente a braccetto!

Non vi resta che sperimentare e divertirvi tra i colori della frutta e loro totale golosità, al resto ci penseranno le vostre labbra.