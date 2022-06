Tendenze make up estate 2022: i nuovi trend

L’estate 2022 è alle porte e le tendenze trucco di quest’anno sono davvero molto belle e creative. Trend coloratissimi e molto luminosi, per look vivaci e solari, perfetti per un’estate davvero indimenticabile.

LEGGI ANCHE: Segreti per fare un trucco professionale

Le tendenze make up per l’estate 2022

Quest’estate andranno di moda i colori vivaci e luminosi, presenti in tutte le tendenze trucco dell’Estate 2022. Con l’arrivo della bella stagione, nel make up arriva una grande voglia di colore e luminosità, per ottenere un look solare e molto vivace. Questo è il filo conduttore dei trend make up dell’estate 2022. Viso, occhi e labbra diventeranno la tela perfetta per creare dei look solari, a base di nuance luminose e piene di sfumature, ispirate soprattutto al mondo della natura più rigogliosa, con colori davvero molto accesi, tra cui spicca soprattutto il verde, in varie sfumature.

Estate 2022: come truccare gli occhi

I trend dell’estate 2022 nel mondo del make up si lasciano ispirare alla natura, ma lasciano soprattutto grande spazio alla creatività. Una delle mode più in voga è sicuramente quella ispirata alle farfalle. Un look che sta spopolando sui social network, con la voglia di sperimentare eyeliner classici o revers nei colori verde e blu. Le donne più creative possono lasciarsi trasportare da disegni più complessi, realizzando delle vere e proprie ali intorno agli occhi.

I colori perfetti, oltre al verde e al blu, sono il rosa, il giallo, l’arancione, il bianco e il nero. Per quanto riguarda gli eyeliner, i colori sono la caratteristica fondamentale, partendo da quelli più delicati a quelli fluo. Non c’è limite alla sperimentazione, con tanti colori, disegni, eyeliner bicolori e cat eye dalle sfumature insolite e la possibilità di aggiungere i glitter.

La luminosità sarà fondamentale e si potrà dare il giusto tocco grazie agli ombretti metallizzati, una delle tendenze dell’estate. Ombretti brillanti, dalla texture ricca e dal finish ispirato ai metal foil, ideali per le uscite serali e le feste in spiaggia. Il finish metallizzato dà il meglio anche nei colori rosa, verdi, azzurri e blu, per valorizzare qualsiasi tipo di carnagione. Il prodotto di cui non si potrà più fare a meno è il blush che, grazie alla sua versatilità, verrà usato per regalare un look radioso e creare un contouring più soft e naturale. Sia in stick che in crema, il blush può diventare anche un buon sostituto del rossetto. Gli occhi verranno risaltati anche con i colori pastello, anche loro in tendenza sia per la carnagione chiara che scura. Un tocco molto delicato, ideale per l’estate.

Estate 2022: come truccare le labbra

Il trucco labbra per l’estate 2022 è confortevole e sensoriale. Alla morbidezza e alle formule trattanti con balsami labbra, arrivano anche i colori intensi e vivaci, come il fucsia, l’arancione, il viola e il rosso corallo. Morbidezza e colore saranno le caratteristiche giuste per rendere le labbra perfette in vista dell’estate. Potrete giocare ad abbinare il trucco labbra con il trucco occhi, oppure creare meravigliosi contrasti.

Il colore più amato dell’estate è il verde

Il colore della natura è il trend dell’estate 2022, con tutte le sue sfumature. Il verde è il colore più amato. Pistacchio, lime, smeraldo, petrolio, erba, oliva e khaki sono solo alcune delle varianti esistenti, in grado di valorizzare sia gli occhi chiari che gli occhi scuri. Di grande tendenza anche il make up monocromatico, in tutte le sue varianti, dai nude a base marrone o rosata, fino ai colori più vivaci e allegri per la bella stagione.