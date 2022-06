Trend abiti estate 2022: cosa va di moda

Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale dell’estate, eppure il caldo torrido arrivato a maggio ci ha già catapultati nel pieno della stagione: spiaggia e tintarella sono giunte con un po’ di anticipo, così come la ricerca degli abiti di tendenza per questa estate 2022, all’insegna di una sola parola d’ordine: freschezza.

A farla da padroni, quindi, sono e saranno per tutta la stagione i colori e, soprattutto, gli abiti super leggeri. Si fa sempre più impellente, infatti, la necessità di spogliarsi di qualunque capo porti a sudare eccessivamente e renda difficile provare quella sensazione di libertà che si ricerca soprattutto in estate.

Trend abiti: tessuti e colori di questa estate 2022

E quando si parla di leggerezza, è inevitabile pensare immediatamente a un tessuto in particolare: il lino.

Potremmo definirlo addirittura il tessuto estivo per eccellenza, talmente risulta leggero e facile da gestire. Un’altra particolarità del lino è infatti legata al non doverlo stirare (attività assolutamente impraticabile con quaranta gradi all’ombra): si indossa così, stropicciato e morbido.

Non passa mai di moda neppure il cotone, che è forse l’unico tessuto a non subire l’andamento delle tendenze: gli abiti e i capi in cotone si indossano infatti sempre, a prescindere dalle stagioni.

A maggior ragione in estate, il cotone usato nelle t-shirt, nelle camicie, nei pantaloni corti, risulta oltremodo fresco e leggero.

Per quanto riguarda i colori, invece, le passerele primavera-estate 2022 ci hanno mostrato un assaggio di quello che vedremo in questi mesi: ovvero il ritorno delle tinte pastello, dal verde al blu, passando per il rosa e il rosso.

Uno su tutti, in particolare, è destinato a primeggiare: l’arancione. Che si tratti di abiti lunghi, pantaloni di lino, camicie smanicate, questo colore rappresenta un must per questa estate 2022. Stando ad alcuni report pare sia la tonalità preferita dalle star, e diversi e-commerce di abbigliamento registrano un incremento dei capi arancioni che arriva anche al +20%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Justice (@victoriajustice)

Cosa indossare: trend abiti di questa estate 2022

Oltre agli abiti di lino, che come abbiamo detto vengono di gran lunga preferiti per la loro versatilità e leggerezza, sia nella versione monocolore che in quella stampata, i trend di questa estate 2022 vedono andare per la maggiore anche le bluse e i completi di raso o di seta.

Un grande ritorno, almeno stando a ciò che abbiamo visto nelle passerelle, è rappresentato dai vestiti in pizzo, che potrebbero essere i protagonisti a sorpresa della stagione: eleganti e sensuali, mantengono sempre un certo fascino e si confermano un vero e proprio must have.

Anche in questo caso, la declinazione monocolore va per la maggiore, ma non vengono comunque disdegnate le fantasie floreali o animalier, altro grande trend di questa estate 2022.

E poi ovviamente gli shorts, in jeans o cotone, e i top da allacciare dietro il collo, che ritorna direttamente in auge dagli anni Novanta; si adatta infatti a qualunque stile e risulta piuttosto versatile, oltre che perfetto rappresentante di quella leggerezza e quella freschezza che, ricordiamolo, sono le parole d’ordine di questa torrida stagione estiva.