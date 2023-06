Elodie è stata truccata da Mr Daniel e ha sfoggiato delle bellissime ciglia lunghe effetto ventaglio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare per avere questo tipo di ciglia.

Trucco estate 2023: i consigli di Elodie per avere ciglia lunghe effetto ventaglio

La cantante e attrice Elodie ha sfoggiato delle meravigliose ciglia lunghe effetto ventaglio durante una delle sue ultime esibizioni. La bellissima cantante romana è apparsa con uno sguardo magnetico e intenso che ha subito conquistato tutti. Per queste ciglia lunghe effetto ventaglio Elodie si è affidata a uno dei più celebri make up artist, ovvero Mr. Daniel. Sul profilo ufficiale di Instagram di Mr. Daniel potete vedere la foto di Elodie con le ciglia lunghe effetto a ventaglio, perfette tra l’altro da sfoggiare in questa stagione estiva. Come si può vedere dalla foto, queste ciglia lunghe effetto ventaglio risaltano ancora di più gli occhi di Elodie, il tutto grazie alla giusta combinazione di make up e a specifiche tecniche di applicazione. Elodie è ormai una vera e propria regina di stile, i suoi outfit sono spesso copiati, oltre che essere sempre impeccabili. Poco tempo fa ha cambiato taglio di capelli in occasione del video del brano “Pazza Musica“, il nuovo singolo del vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo Marco Mengoni, che ha visto proprio la partecipazione della cantante trentatreenne romana. Anche in fatto di make up Elodie è sempre pronta a lanciare nuove tendenze, le ciglia lunghe effetto ventaglio sono già il sogno di molte noi. Vediamo adesso insieme come fare per realizzare le ciglia effetto ventaglio di Elodie.

Trucco estate 2023: come fare per avere le ciglia lunghe effetto ventaglio di Elodie

Le ciglia lunghe effetto ventaglio sfoggiate da Elodie nel corso di una delle sue ultime performance hanno già conquistato tutte. La domanda è, come fare per avere le stesse ciglia? Al giorno d’oggi ci sono tantissimi modi per allungare lo sguardo, ma per le ciglia l’assoluto protagonista è lui, il mascara. Se si vuole ottenere un effetto simile o uguale a quello di Elodie è bene per prima cosa procurarsi un mascara valido in grado di valorizzare le ciglia. Per avere le ciglia lunghissime di Elodie, gli occhi grandi e illuminati, il consiglio è usare un mascara allungante, perfetto se dotato di scovolino a sfera, in grado di truccare anche la base delle ciglia. Così facendo anche le ciglia più corte saranno evidenziate e daranno quel tocco in più allo sguardo. C’è un altro modo per avere le ciglia lunghe di Elodie, se non si vuole utilizzare il mascara si può ricorrere alle ciglia finte. Sul mercato ce ne sono davvero tantissime.

Trucco estate 2023: i prodotti da comprare per avere le ciglia lunghe effetto ventaglio di Elodie

Vediamo insieme un paio di prodotti perfetti per riuscire ad avere le ciglia lunghe effetto ventaglio di Elodie: