Ilary Blasi sfoggia un paio di stivali di cristalli all’Isola dei Famosi: marca e prezzo

Lunedì 22 maggio 2023 è andata in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi ha nuovamente sfoggiato un look stilosissimo. La conduttrice ha optato per uno stile total black, ma a fare la differenza sono stati gli stivali, interamente cosparsi di cristalli. L’effetto è glamour e Blasi si diverte a sorprendere il suo pubblico con cambiamenti fashion.

Il look di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023: gli stivali accendono lo studio

Sembra proprio che Ilary Blasi abbia voluto dare un change bello potente ai suoi look per L’Isola dei Famosi 2023. La conduttrice romana nelle prime sei puntate del reality show ha sfoggiato outfit decisamente più minimal rispetto a quelli dell’edizione passata. Lunedì 22 maggio 2023 è andata in onda una nuova puntata (la sesta, per la precisione) e Blasi non ha fatto altro che confermare la tendenza: total black, classe, stile e dettagli originali. Alla fine basta poco per rendere un outfit memorabile e Ilary Blasi per la nuova puntata ha scelto qualcosa di estremamente vistoso. Si tratta di un paio di stivali con tacco a spillo cosparsi interamente di cristalli. Argentati e luminosissimi, il modello degli stivali scelti da Ilary Blasi è Eva di Le Silla, il cui prezzo si aggira attorno ai 1.170 euro.

Il resto del look di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Gli stivali Eva di Le Silla sono il pezzo forte del look di Ilary Blasi, ma la conduttrice ha reso il tutto ancora più glamour abbinandoli a capi total black super femminili. Per la diretta del 22 maggio 2023 Blasi ha scelto un paio di leggings neri aderenti molto sensuali e un top con maniche lunghe e scollo a barca con spalle ovviamente scoperte, perfetto da abbinare al resto dell’outfit. Il total black indossato dalla conduttrice è firmato P.A.R.O.S.H..

Il beauty look di Ilary Blasi per la puntata de L’Isola dei Famosi 2023 del 22 maggio

Ilary Blasi sta continuando a stupire: le dirette de L’Isola dei Famosi 2023 si riempiono di stile e di grandi dettagli glamour, come gli stivali di cristalli sfoggiati durante la sesta puntata. Accanto all’abbigliamento, senza dubbio essenziale, c’è anche l’aspetto beauty da considerare. La conduttrice romana per la sesta puntata del reality show ha scelto delle mermaid waves, evoluzione delle più conosciute beach waves. Blasi ha infatti sfoggiato delle onde un po’ più strette e definite, ma l’effetto ondulato è di tendenza e si sposa alla perfezione con il resto del look. Un’acconciatura molto semplice da replicare, soprattutto durante la bella stagione. Per quanto riguarda invece il make-up, Ilary Blasi ha scelto una base luminosa e uniforme, labbra glossate sul rosa e un trucco occhi satinato sui toni del marrone-tortora. Una bella passata di mascara per ottenere ciglia lunghe e voluminose e una manicure sempre impeccabile.

Il 29 maggio 2023 andrà in onda la settima puntata de L’Isola dei Famosi e la domanda più gettonata al momento è: come si vestirà Ilary Blasi per la nuova diretta? Si aprono le scommesse, ma sicuramente la conduttrice riuscirà a stupire nuovamente.