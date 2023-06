Per l’estate 2023 i trend moda optano per dei look casual, sportivi, comodi ma al tempo stesso glamour. Proprio come quello sfoggiato recentemente da Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha indossato un semplice pantalone, delle sneakers ed una t-shirt di Cher. Ma scopriamo più nel dettaglio il suo outfit e, soprattutto, quanto costa.

Trend moda, Chiara Ferragni con la t-shirt di Cher: quanto costa il look?

Chiara Ferragni è ormai solita condividere tutta la sua quotidianità sul suo profilo Instagram, che vanta di oltre 29milioni di followers. Ieri, nella giornata di giovedì 15 giugno, per andare a prendere il piccolo Leone a scuola ha mostrato ai suoi fan il look scelto. L’influencer ha indossato una t-shirt bianca oversize decorata con la stampa di Cher, l’iconica cantante pop. Una maglietta stile anni ’80/’90 prestata sicuramente dall’amica Chiara Biase, taggata infatti nella storia pubblicata dall’influencer. Ha poi abbinato dei jeans skinny lunghi fino alla caviglia, sneakers bianche e calzini coordinati in vista. Per completare il suo outfit, Chiara Ferragni ha optato per la borsetta di Miu Miu, appartenente alla collezione Arcadie. In particolare il modello in nappa matelassé color caramello, una rivisitazione della classica silhouette del bauletto con effetto tridimensionale. Un accessorio sofisticato e moderno dal valore di ben 2.300 euro. Una cifra a dir poco stellare. Immancabili poi i gioielli della sua collezione: la collana pendente placcata oro con croce di zirconi, disponibile sul sito online a circa 119 euro, e gli orecchini a cerchio con pavé e pendente a forma di croce placcati oro, acquistabili al prezzo di 89 euro. Ha impreziosito il tutto anche con una cascata di bracciali e anelli preziosi. Beauty look semplice e naturale: incarnato luminoso, sopracciglia pettinate all’insù, una leggera spolverata di blush e labbra nude. E per finire la sua nuovissima manicure fucsia fluo con dettagli e nail art 3D.

T-shirt con stampe come quella di Chiara Ferragni: trend moda estate 2023

L’estate 2023 è pronta a regalarci tantissime nuove tendenze da sfoggiare durante le nostre giornate più calde. E quando si parla di tendenze, è impossibile non menzionare Chiara Ferragni. Ad aver lanciato il nuovo trend moda per questa stagione è stata proprio l’influencer sulle sue storie Instagram. Un outfit versatile, comodo e glamour, adatto ad ogni occasione. Ideale sia di giorno che di sera. Una semplice t-shirt, un paio di pantaloni e delle sneakers sportive… ed il gioco è fatto! Capi estremamente semplici e facilmente reperibili. Ma il pezzo forte di questo look è proprio la maglietta, caratterizzata da una stampa con la cantante Cher nel suo periodo d’oro. Parliamo quindi degli anni ’80/’90, quando l’iconica artista calcava i palchi di tutto il mondo con la sua folta chioma e i suoi abiti ricoperti di paillettes. Chiara Ferragni sarà riuscita a rilanciare le magliette con stampe anni ’80/’90? Sicuramente si! A breve le vedremo sfoggiare indosso a qualsiasi celebrità e influencer. E tu cosa aspetti? Rispolvera nel tuo armadio le t-shirt stampate.