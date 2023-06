Siete alla ricerca di una nail art per questa stagione? Tra le tendenze unghie per l’estate 2023 c’è, senza alcun dubbio, la manicure 3D. Amatissime sui social, virali già su Instagram e Tik Tok. Numerosi video tutorial su come realizzare la manicure più trendy del momento.

Tendenze unghie estate 2023: la manicure 3D

La manicure 3D ha già conquistato numerose celebrità, tra cui Lizzo, Doja Cat, Cardi B e Rosalía. Recentemente abbiamo visto sfoggiare la nuova nail art di tendenza anche da Elettra Lamborghini, in occasione del lancio del suo nuovo album. La regina del twerk ha scelto una manicure multicolor impreziosita da decorazioni tridimensionali. Ma scopriamo insieme tante altre idee da cui poter prendere ispirazione per dare un tocco originale e glamour alle nostre mani.

Manicure 3D floreale

Se amata le nail art delicate ma non volete rinunciare alle decorazioni tridimensionali, la manicure 3D floreale è perfetta. Optate per dei colori chiari, pastello o nude. Completate poi con dei dettagli floreali. Graziose da realizzare accanto anche delle piccole foglie. Per una manicure ancora più romantica potete aggiungere delle farfalle.

Manicure 3D con perle e sfere

Molto gettonata per l’estate 2023 anche la manicure 3D con perle, cristalli, sfere o microsfere, protagonista nelle tendenze unghie anche nella scorsa stagione. Un dettaglio prezioso, raffinato ed elegante in grado di rendere unica la nostra nail art.

Manicure con disegni tridimensionali

Un’altra idea da cui prendere ispirazione è quella di realizzare dei disegni in rilievo, come ad esempio linee o forme geometriche, in modo da creare tridimensionalità sulle unghie.

Manicure 3D fluo

Con l’arrivo della bella stagione ritornano anche i colori accessi, e non solo nel guardaroba! Anche le unghie si dipingono di tonalità fluo. Sbizzarritevi con i colori per realizzare degli originali disegni tridimensionali.

Manicure 3D con le bubble nails

Di grande tendenza anche le bubble nails. Questa nail art viene chiamata così proprio perché crea delle vere e proprie piccole bolle sulle unghie simili a delle gocce d’acqua. Possono essere realizzate nude, colorate o trasparenti.

Tendenze unghie estate 2023: come realizzare la manicure 3D

Ma la domanda più importante è… come si realizza la manicure 3D? Il prodotto per eccellenza è l’acrilico. Grazie alla sua composizione, infatti, è facilmente malleabile, morbido, leggero e si asciuga all’aria. Prima di tutto occorre preparare in modo corretto l’unghia: limare la forma, rimuovere le cuticole in eccesso, opacizzare la superfice e mettere i preparatori in modo da far aderire al meglio il prodotto. Ti basterà poi modellare l’acrilico con l’apposito pennellino creando la forma desiderata. Il consiglio è quello di rivolgersi ad una onicotecnica esperta, in quanto questo lavoro richiede molta precisione e manualità. In alternativa potete procurarvi degli stampini per realizzare con più facilità e rapidità la vostra nail art. Per l’estate 2023 dimenticatevi i soliti french o le unghie monocolore… questa stagione la manicure diventa 3D. Un modo originale per impreziosire anche le nail art più semplici. Di sicuro non passerete inosservate!