Il nuovo trend beauty per l'estate 2023? La manicure fucsia, proprio come quella sfoggiata da Chiara Ferragni.

Le unghie di Chiara Ferragni continuano a dettare tendenza per quelle che saranno le nail art più richieste per l’estate 2023. Dopo lo smalto olografico e caffellatte, l’imprenditrice digitale sceglie una manicure fucsia fluo dando così ufficialmente il via al nuovo trend beauty di questa stagione.

Trend beauty: la manicure fucsia fluo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha deciso di abbandonare i ritmi frenetici della città e del lavoro per concedersi qualche giorno di relax nella meravigliosa Isola di Capri insieme ad alcuni amici più stretti, tra cui anche Chiara Biasi. Tuttavia, prima di partire, non poteva mancare la tappa dall’estetista! Sulle storie del suo profilo Instagram, seguito da oltre 24 milioni di persone, ha infatti condiviso degli scatti delle sue nuove unghie. Per realizzarle si è affidata, ancora una volta, alla sua onicotecnica di fiducia Isabella Franchi, conosciuta sui social anche con il nome di Unghie della Madonna. In occasione della sua vacanza l’imprenditrice digitale ha scelto un french. Evergreen che non passa mai di moda. Un dettaglio che permette di sfoggiare unghie impeccabili e ideali per ogni occasione. Tuttavia, l’influencer ha deciso di optare per un french molto particolare. Per questa stagione, infatti, abbandonate la solita e noiosa linea, il french diventa rivoluzionario. Chiara Ferragni si è lasciata conquistare dal nuovo trend beauty delle unghie tridimensionali ed ha scelto un french effetto gocce di vernice. Il colore scelto dall’influencer? Ovviamente il fucsia fluo! Protagonista dell’estate 2023. ( e non solo sulle unghie, ma anche su abiti, scarpe e accessori).

Come realizzare il nuovo trend beauty: manicure fucsia fluo di Chiara Ferragni

Inutile dirlo, le unghie di Chiara Ferragni sono già diventate virali su tutti i social. Ma scopriamo insieme come poterle realizzare. Per la creazione di questa manicure sono stati sicuramente utilizzati i prodotti di PassioneUnghie, noto marchio italiano con cui l’influencer collabora da tempo. Prima di tutto bisognerà preparare adeguatamente le unghie: rimuovere le cuticole, opacizzare le unghie e stendere i preparatori necessari per assicurarsi una maggiore durata dello smalto. Una volta eseguiti questi passaggi fondamentali, possiamo passare alla realizzazione della nail art. Prima di tutto bisogna stendere sulle unghie una base nude, possibilmente di una tonalità rosata molto naturale. Dopodiché, per realizzare il french, occorre un pennellino sottile dalla setola naturale. Questo faciliterà la stesura del prodotto e ci aiuterà a riprodurre un disegno preciso e privo di sbavature. Ovviamente è un tipo di disegno che richiede molta manualità e praticità. Per concludere, basterà stendere uno strato leggero e omogeneo di top coat per un risultato ancora più luminoso e brillante. Una nail art colorata, vivace e sbarazzina. Semplice ma al tempo stesso d’effetto ed originale. Adatta a qualsiasi lunghezza, si abbina maggiormente con unghie a mandorla o leggermente affusolate. Sicuramente la manicure fucsia fluo di Chiara Ferragni la vedremo ovunque questa stagione. E voi, cosa aspettate? Non perdete tempo e correte a farvi le unghie più glamour dell’estate!