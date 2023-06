La supermodella italiana Bianca Balti ha postato una foto che la ritraeva nuda indossando solamente una borsa argento. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il prezzo di questa borsa.

Trend moda, Bianca Balti e i selfie nuda allo specchio: il prezzo della borsa argento

La supermodella trentanovenne Bianca Balti ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo ufficiale di Instagram che la ritraevano nuda davanti allo specchio, con solo un accessorio in mano, ovvero una piccola borsa argento. Nel carosello delle foto pubblicate, Bianca non ha un filo di trucco, oltre a essere completamente nuda, eccetto per le scarpe argento ai piedi, e con una mano che le copre il seno. Nonostante il trascorrere del tempo, Bianca ha ancora un fisico tonico da togliere il fiato, una vera e propria bellezza naturale. Dopo essere stata di recente in Italia, a Capri, per registrare la nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana, insieme al super modello britannico David Gandy, Bianca è tornata negli Stati Uniti per passare del tempo assieme alla figlia minore, Mia. Le foto pubblicate su Instagram sono state scattate a New York, e sono una vera e propria sfida alla censura. La modella ha infatti sfidato l’algoritmo di Instagram, con delle foto nuda. Ma, quanto costa la borsetta color argento? Innanzitutto si tratta di una borsa del brand Bottega Veneta, per l’esattezza del modello mini Jodie, caratterizzato dalla forma hobo con il nodo sul manico. Questa borsa è in vendita al prezzo di 2.200 euro.

Oltre alla borsa argento, Bianca Balti aveva ai piedi un paio di scarpe super cool, dello stesso colore della borsetta. Queste scarpe sono le mules Rocket di Bottega Veneta, con un design a punta e un tacco a scomparsa. Queste scarpe costano 1.250 euro. Quello che è certo è che la supermodella lombarda ha davvero infiammato il web con questi scatti, che vi ricordo potete andare a vedere sul profilo ufficiale di Instagram di Bianca Balti.

Le foto pubblicate dalla supermodella italiana Bianca Balti su Instagram hanno davvero infiammato il web. La maggior parte dei commenti da parte dei follower della modella sono entusiasti, come per esempio: “una foto Newtoniana, se l’Eleganza, in qualsiasi modo”, “E Dio creò la donna”, “Ecco perché non è questione di nudo, ma di stile”, “tu e la volgarità siete pianeti lontanissimi e irriducibili”. Non sono mancati però anche i commenti degli haters, come ad esempio c’è stato chi le ha chiesto “ma il cu*o dove lo hai lasciato?”. Questi commenti non hanno però scalfito più di tanto Bianca, che in una storia ha poi augurato la buonanotte a tutti i suoi follower, alla faccia di chi l’ha inutilmente criticata.

Bianca Balti ha sicuramente una vita molto impegnativa, divisa tra l’Italia, gli Stati Uniti e la Francia, tra lavoro e famiglia. Tempo fa aveva anche condiviso sui social l’operazione da lei subito di mastectomia bilaterale preventiva, mostrando sui social le cicatrici e il lungo periodo di convalescenza. La supermodella usa spesso i social anche per condividere messaggi di libertà.