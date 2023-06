Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un look estivo che ha conquistato tutti, con un top a fascia e una minigonna. Oltre ad essere una delle conduttrici più amate è sicuramente un esempio da seguire per chi ama la moda.

Trend moda, Alessia Marcuzzi sfoggia un look estivo: il top a fascia e la minigonna all’ultimo grido

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, che la segue anche per quanto riguarda i suoi gusti in fatto di stile e di moda. Non è così facile per tutte le donne riuscire a trovare il brand del cuore, quel marchio in grado di rispecchiare i propri gusti ed esprimere la propria personalità attraverso gli abiti. Alessia Marcuzzi sembra essere riuscita in questa impresa, con la gonna gialla Nineminutes. Chi segue la conduttrice e tutti gli outfit che sfoggia si sarà reso conto che questo marchio è già stato mostrato dalla conduttrice. La donna ha, infatti, indossato un vestito lungo giallo durante una delle sue ultime vacanze, che è molto piaciuto ai suoi follower. Il brand era lo stesso della gonna che ha conquistato tutti. La conduttrice televisiva ha deciso di restare fedele a questo marchio, scegliendo proprio questa minigonna gialla satin con uno spacco laterale ad effetto drappeggiato, perfetta per aggiungere un tocco di colore e di brillantezza ai look estivi. La gonna corta è sicuramente una delle tendenze moda dell’estate 2023, come hanno potuto capire le più attente alla moda. L’abbiamo, infatti, vista più volte sfilare sulle passerelle dedicate alle collezioni della Primavera Estate 2023, da Moschino a Missoni, passando per Etro e Alberta Ferretti, ma anche molti altri marchi. Inutile dire che questa minigonna all’ultimo grido è davvero perfetta per il fisico di Alessia Marcuzzi, sempre impeccabile. La conduttrice riesce sempre a mostrare tutta la sua bellezza e, nonostante gli anni che passano, ha sempre un fisico davvero statuario, con due gambe lunghe e bellissime, che sono state risaltate da questa gonna.

Trend moda, Alessia Marcuzzi sfoggia un look estivo: come indossare la gonna

Alessia Marcuzzi ha sfoggiato questa gonna gialla corta Nineminutes che ha davvero conquistato tutti i suoi follower. Ed è evidente che la conduttrice non ne sbaglia una, anche in fatto di moda. Ha deciso di abbinare questa minigonna, con tanto di spacco, ad un top a fascia bianco coordinato al bolero con revers, entrambi dello stesso brand della ormai amatissima miniskirt. A dare un tocco in più al suo outfit ci sono anche i sandali oro Dolce&Gabbana con intrecci alla caviglia e una borsa in pelle bianca con catena oro Marks&Angel, ovvero il suo marchio. La minigonna risulta perfetta per il look estivo, perché scopre le gambe e dona freschezza, anche grazie al suo colore. È possibile abbinare al bustier viola abbinato alle mule oppure cercare la continuità cromatica con un top a triangolo giallo. È perfetta anche da indossare direttamente in spiaggia, con un bikini e una camicia bianchi.