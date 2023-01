Alessia Marcuzzi è una conduttrice, attrice, imprenditrice ed ex modella italiana. Scopriamo insieme quanto guadagna.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dalla televisione italiana. Dopo aver condotto programmi di successo come “L’Isola dei Famosi“, “Le Iene“, “Il Grande Fratello” e “Temptation Island“, sta per tornare con un nuovo show.

Ma quanto guadagna realmente la showgirl?

Alessia Marcuzzi torna in televisione

Dopo una lunga assenza dagli schermi, rivedremo finalmente in televisione Alessia Marcuzzi. Nel giugno 2021 aveva annunciato il suo addio a Mediaset, azienda dove ha trascorso ben 25 anni. Da questa sera invece condurrà su Rai 2 “Boomerissima“, show del quale è anche co-autrice. Un programma del tutto nuovo in cui due squadre di personaggi noti si sfidano per dimostrare che la loro epoca di appartenenza sia la migliore.

Gli esordi da conduttrice e attrice

La carriera di Alessia Marcuzzi inizia nel 1991, quando debutta come valletta nello show “Attenti al dettaglio” in onda su Telemontecarlo. Nel 1994 è al fianco di Gigi Sabani ne “Il grande gioco dell’oca“. Nel 1995 approda in Mediaset e conduce “Colpo di fulmine“, dove riscuote un enorme successo. L’anno successivo è al timone dello storico programma “Festivalbar“, dove rimarrà fino al 2002.

Contemporaneamente alla televisione, esordisce anche sul grande schermo.

Nel 1994 recita in “Chicken Park“, nel 1998 ne “Il mio West” ed un anno dopo in “Tutti gli uomini del deficiente“. Tra le fiction invece troviamo “Così fan tutte“, “Il giudice Mastrangelo 2“, “Carabinieri” e “Tequila & Bonetti“.

Alessia Marcuzzi e la conduzione dei celebri reality

Nel 2001 poi arriva la chiamata de “Le Iene“, che conduce fino al 2005 e dal 2018 al 2021. Nello stesso periodo è al timone de “Il Grande Fratello“. Altra importante esperienza è la conduzione de “L’Isola dei Famosi” e di “Temptation Island“.

La vita privata

Il primo uomo importante di Alessia Marcuzzi è stato Simone Inzaghi, attuale allenatore di calcio. Con lui ha avuto il suo primo figlio, Tommaso. Qualche anno dopo è stata legata sentimentalmente a Carlo Cudicini, ex portiere. Anche questa storia però non è andata a buon fine. Qualche anno dopo però, intraprende una nuova relazione con il cantante Francesco Facchinetti, da cui nasce Mia. L’ultimo amore della conduttrice è Paolo Calabresi Marconi. La coppia si è sposata nel 2014 in Gran Bretagna. Ma dopo quasi 10 anni insieme, nel 2022, hanno deciso di separarsi.

Il patrimonio di Alessia Marcuzzi

Ma quanto guadagna realmente Alessia Marcuzzi? Solamente per una puntata de “L’Isola dei Famosi” avrebbe guadagnato ben 90 mila euro. Più di un milione di euro in soli tre mesi. Aggiungendo poi anche lo stipendio degli altri programmi.

Tuttavia, la televisione non è l’unico guadagno della conduttrice. Alessia Marcuzzi ha un suo blog personale, in cui sponsorizza i suoi prodotti. Infatti, è proprietaria di “Marks&Angels“, un marchio di borse di pelle fondata nel 2012. Ma non è finita qua, la showgirl ha anche una sua linea di skin care intitolata “Luce Beauty – By Alessia Marcuzzi“.

Dunque, il patrimonio di Alessia Marcuzzi potrebbe essere tra i i 10 e i 15 milioni di euro all’anno in totale. Una cifra sicuramente destinata a crescere visto il continuo successo ed i nuovi progetti lavorativi.