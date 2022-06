Trend abiti lunghi per l’estate 2022

Mai banali, avvolgenti e svolazzanti, gli abiti lunghi saranno il vero must have delle sere d’estate 2022.

Quante volte ci capita di chiederci: “Che cosa mi metto stasera?” – o quante volte, ammettiamolo, ci lamentiamo di “non avere nulla da mettere”, andando così in confusione e rischiando di buttare tutti i vestiti sul letto senza alcuna minima soluzione.

Ecco, d’ora in poi, niente paura, perché ci saranno proprio loro a salvarci l’outfit: gli abiti lunghi.

Leggiadri, eleganti, romantici e super colorati, i vestiti lunghi dell’estate 2022 ci faranno sentire ordinate e bellissime in ogni occasione. Per non parlare del caldo: sotto quello strato leggero di stoffa, infatti, sentiremo arrivare la brezza serale delle notti d’estate.

Una caratteristica che li rende intramontabili e gettonatissimi? La praticità e l’incredibile comodità che questi capi conferiscono; per non parlare della sinuosità che donano a ogni corpo, fluttuando e cadendo leggeri e morbidi lungo la figura.

Grazie al giusto utilizzo di accessori, poi, gli abiti lunghi diventano dei trasformisti veri e propri: stesso abito, diverse occasioni e più outfit incredibili!

Abiti lunghi: i modelli, le trame e i materiali più diffusi

In realtà non c’è un modello che andrà più di un altro; l’estate 2022 avrà come protagonisti tutti i tipi di abiti lunghi, poiché, diciamocela tutta, sono tutti meravigliosi!

Vedremo modelli a maniche corte, scollati al punto giusto o all’americana, oppure i modelli dalle spalline super sottili; la scelta sarà decisamente molto ampia, anche per quanto riguarda trame, colori e abbinamenti.

Ricordate però, le parole chiave: leggerezza e volume.

Trama floreale: ancora una volta sul podio

Non c’è nulla da fare, la trama floreale si aggiudica anche per l’estate 2022 il primato dei trend. Vedremo infatti tantissimi abiti lunghi con pattern di fiori colorati delle più disparate dimensioni e sovrapposizioni. I tessuti leggeri doneranno un movimento sensuale a tutto il completo e un’eleganza che difficilmente passerà inosservata.

Crochet, seta, cotone: tutti i materiali degli abiti lunghi per l’estate 2022

Così come per le fantasie, anche le consistenze saranno tantissime e vi daranno l’opportunità di scegliere ciò che più farà per voi.

Siete amanti dell’uncinetto? Avrete modo di trovare tantissimi abiti lunghi in crochet, con dettagli meravigliosi ricamati (i fiori, per esempio). Un modello molto hippie ma che sa essere anche molto elegante, se abbinato ai giusti gioielli e accessori.

Se invece puntate a qualcosa di più chic e glam, la seta è la soluzione più adatta alle vostre esigenze; morbida e leggera come una piuma, la seta vi accompagnerà nelle vostre serate estive all’insegna della sensualità e dell’eleganza.

Più casual, romantico e adattabile a qualsiasi occasione, l’abito lungo in cotone è un altro pezzo forte dell’estate 2022. Con semplicità, infatti, avrete modo di essere comunque alla moda e fresche in qualsiasi momento della giornata. Tinta unita o a fantasia, l’abito lungo in cotone è un trend che non morirà mai!

Come abbinare gli abiti lunghi in estate

Gli abiti lunghi saranno davvero i protagonisti delle tendenze estive 2022, ma a volte potrebbe essere “difficile” riuscire ad abbinarli bene: niente panico.

In realtà è tutto molto più semplice di quanto possa sembrare: bastano pochissimi accorgimenti e il risultato sarà sempre super ottimale!

Partendo dal presupposto che ogni persona è libera di vestire come meglio crede e come più si piace, esistono comunque dei piccoli tips cui fare affidamento se si vuole essere alla moda.

L’abito lungo con le sneakers: la coppia che scoppia!

Se non siete amanti dei sandali (con tacco o senza), ma volete qualcosa di più pratico e easy, sappiate che l’abbinamento abito lungo e sneakers è la combo più alla moda che ci sia.

Apparentemente può sembrare “incoerente”, ma in realtà si tratta di un abbinamento estremamente raffinato dal tocco anche un po’ “street” che, di questi tempi, è assolutamente in.

L’abito lungo con la giacca oversize

Un altro abbinamento in tendenza per l’estate 2022 è l’abito lungo in stile boho e romantico, con una giacca oversize tinta unita sopra, quando la sera comincia a esserci la brezza fresca e si vuole una copertura minimal ma efficace.

La somma di due capi in apparenza contrastanti, ma estremamente coesi e meravigliosi!

Ogni abito lungo sarà il protagonista della stagione estiva 2022: romantico, elegante, casual e sportivo, ogni abito vi renderà giustizia e vi farà sentire stupende!