La stagione estiva significa anche andare incontro a occasioni e appuntamenti importanti quali i matrimoni o anche eventi come i battesimi. Per queste occasioni è importante indossare dei vestiti lunghi che siano adatti per l’occasione. Qui alcune delle tendenze su quale scegliere anche in base all’occasione e alle tonalità migliori adatte.

Vestiti lunghi estivi 2022

Per occasioni importanti, quali cerimonie come matrimoni o anche battesimi, è indispensabile e fondamentale indossare degli abiti che siano adatti per l’occasione. I vestiti lunghi estivi sono perfetti, anche per delle riunioni o dei meeting, in quanto sono leggeri, sbarazzini e tendono fresco proprio per affrontare le giornate e anche le serate d’estate.

Il long dress è perfetto per questo periodo, anche perché giunge un aspetto importante e dà un tocco elegante all’outfit.

Risulta essere molto comodo e facile da portare. Sono abiti realizzati in tessuti adatti per la stagione estiva, come lo chiffon e la seta. Non è mai facile scegliere il modello adatto proprio perché bisogna considerare l’occasione e l’esigenza nella quale indossarlo.

L’abito lungo a fascia, per esempio, è perfetto per le donne che hanno seni e fianchi generosi dal momento che nasconde la silhouette permettendo di dare valore al décolleté. Se lo si sceglie nei colori pastello permette di dare un tocco romantico soprattutto se abbinato con dei tocchi fucsia e arancione o dorato.

Chi ama lo stile country può puntare su abiti che abbiano stampe floreali.

I vestiti lunghi estivi in denim sono perfetti e si addicono al fisico di ogni donna proprio perché non hanno limitazioni di età o di misure. La cosa importante è trovare la taglia giusta per un abito perfetto in ogni occasione, che sia di giorno oppure di sera. Per giornate e occasioni importanti, si può optare per abiti impreziositi da tulle e paillettes.

Vestiti lunghi estivi 2022: trend

Sono considerati il vero e proprio passepartout della stagione grazie anche ai tantissimi modelli e alle tendenze che la moda propone. Sono vestiti lunghi estivi perfetti da indossare sia di giorno, ma anche di sera per occasioni molto importanti e speciali che permettono di non passare inosservate da scegliere a seconda anche dell’evento.

I trend li propongono sia nella versione smanicata che sottoveste da accostare a delle infradito o a delle borse in paglia. La sera sono perfetti da indossare con sandali gioiello e uno stile più glamour che gioca con i vari contrasti. Si può optare per un colore brillante e acceso in linea con la stagione, come il blu o l’arancione, che sono le tonalità dominanti del periodo.

Per le occasioni importanti, come una comunione o anche un appuntamento elegante la sera, perché non puntare sui pizzi floreali o trasparenze proprio come vogliono le tendenze. Si può puntare su tinte solari o tagli cut out che danno un tocco importante all’outfit. Un abito che permette di ottenere l’effetto vedo non vedo.

Il bianco e il nero nei vestiti lunghi estivi sono un contrasto che piace sempre molto oppure è possibile giocare con i volumi e le sfumature dell’azzurro e delle stampe floreali. Ci sono anche modelli di abiti in doppio petto che giocano sui contrasti per esagerare e non passare inosservate.

Vestiti lunghi estivi Amazon

Il noto e-commerce di Amazon propone i migliori modelli con ottime offerte e sconti da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le varie caratteristiche del prodotto. La classifica propone i tre migliori modelli di vestiti lunghi per la stagione estiva da scegliere tra quelli maggiormente voluti e apprezzati dalle consumatrici con una breve descrizione di ciascun articolo.

1)XinCDD vestito a tunica

Un abito molto lungo a tunica con stampa floreale e manica corta. Perfetto da indossare in estate, magari per un cocktail o una serata importante in spiaggia. Un abito con scollatura a V, molto leggero e in poliestere che non fa sudare. Un vestito svolazzante, comodo e leggero. Da indossare nei colori blu, nero, giallo, rosso, ecc.

2)Geagodelia abito da donna elegante

Un vestito molto sensual ed elegante senza maniche, che si addice benissimo per un cocktail. In poliestere di qualità, leggero e comodo sulla pelle. Traspirante. Un modello con spalla obliqua con spacco. Un modello di abito che evidenzia e risalta la figura. Adatto sia per interni che esterni da abbinare con sandali o infradito. Disponibile nei colori albicocca e rosso.

3)KeYlloys abito lungo dolce

Un abito che presenta una scollatura a V con apertura sul retro. Un abito in chiffon con scollatura molto profonda e spalle arricciate. In stampa floreale e realizzato in poliestere. Il collo è ad alette, senza maniche. Adatto per cerimonia formale. Disponibile nei colori blu, grigio, verde e nero.

Ai vestiti lunghi estivi per occasioni importanti, consigliamo di abbinare dei modelli come i sabot perfetti per questo outfit.