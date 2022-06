L’estate 2022 è l’occasione giusta per rivoluzionare se stessi e il proprio guardaroba: come? Lasciandosi ispirare dall’arcobaleno di colori disponibili e trovando il proprio equilibrio senza dovere pensare troppo alle regole della moda che ormai, lo sappiamo, non esistono più.

La chiave di tutto è la libertà; libertà di esprimersi, di osare e di non avere paura di farlo.

Il colore, dunque, diventa il protagonista della stagione estiva e vi farà esplodere di personalità e spontaneità in men che non si dica!

Tutto è concesso per l’estate 2022, non c’è rigidità, non esistono binari sui quali dovere per forza correre staticamente; è il colore, in tutte le sue forme, a colpire nel segno.

I trend dei colori per la stagione estiva sono tinte accese e brillanti, sfumature shock e contrasti che, molto probabilmente, non vi sareste mai immaginati di vedere indossati.

Tutti i colori in tendenza per la nuova stagione estiva

Come rinascere dall’inverno grigio e spento? La sola risposta disponibile è: con il colore!

Ed ecco che le tonalità in tendenza per l’estate 2022 non si pongono limiti, ma vi faranno risplendere dal mattino fino ad arrivare a dopo il tramonto.

Rosa: è lui il protagonista assoluto

Se ancora associate il rosa al concetto di “infanzia” e alle “femminucce” beh, è ora di cambiare idea.

Sì, perché il rosa è forse uno dei principali trend in fatto di colore per l’estate 2022.

Un colore dalle mille sfumature e dai mille contrasti, il rosa diventa il protagonista dei principali outfit estivi e di tutte le occasioni, purché ci sia.

Potrete scegliere tra una tonalità più soft e sobria come la tonalità “candy”, ispirata alle famose gomme Big Babol o a qualcosa di dolce e tenue, oppure optare per qualcosa di molto più acceso e stravagante: il rosa shocking, ad esempio, colpisce nel segno!

Fucsia & Viola: gli immancabili

Sulla falsa riga del rosa troviamo lui, il fucsia, il re delle tonalità estive. Con l’abbronzatura avviata, infatti, il fucsia vi farà risplendere anche a distanza e ogni outfit sarà assolutamente perfetto. Già le passerelle di alcuni dei più grandi stilisti (vi dicono niente Armani, Versace e Valentino?) sono state occupate da look di questo colore; tinta unita o spezzato, il fucsia è uno di quei colori che non può mancare nel vostro guardaroba.

Sappiamo ormai tutti che è il Very Peri il colore Pantone dell’anno; una sfumatura tenue e pastello che ha già fatto breccia nel cuore di moltissime persone (e di moltissimi outfit). Tuttavia, bisogna ammettere che l’estate 2022 vedrà tra le maggiori tendenze il viola in tutta la sua intensità. Elegante e misterioso, il viola sarà perfetto per un look elegante da sera (magari in abiti lunghi fluttuanti e leggeri), o per spezzare un outfit con un accessorio o, perché no, con una bella giacca oversize.

Il colore del mare: dall’azzurro al blu elettrico

L’estate significa mare e perché, allora, non portarselo con sé anche in altre occasioni che non siano la spiaggia? Scegliete la tonalità che più vi appartiene e sbizzarritevi con gli abbinamenti; puntate su un total look o anche solo a un accessorio (magari una borsa blu elettrico!), purché sia del colore delle onde.

Blu elettrico per coloro che vogliono osare di più, azzurro limpido per chi vuole colore e luminosità, ma vuole restare lineare, un po’ come le striature del cielo quando cambia colore. Un consiglio: provate ad abbinarlo al viola, vedrete che effetto!

Colore del prato o super acido: il verde è il colore più discusso

Se c’è un colore discusso, quello è senza dubbio il verde acido. Sicuramente colore in tendenza per l’estate 2022, il verde acido è però molto discusso: difficile da gestire e a primo acchito non troppo affascinante, in realtà è un colore che si presta molto bene a tantissimi outfit. Non passa inosservato, risalta l’incarnato (abbronzato) e può essere indossato in tinta unita o, perché no, sparso in una stampa o in qualche accessorio.

In alternativa, potreste optare per il classico – ma mai banale – verde prato: elegante, intenso e assai sensuale, è un colore che difficilmente stanca l’occhio e rientra a tutti gli effetti nei trend per l’estate.

Arancione

Forse uno dei più difficili da indossare; l’arancione, infatti, o lo ami alla follia o lo detesti con tutto il cuore. Tuttavia, c’è da ammettere che rientra a tutti gli effetti nei colori in tendenza per l’estate 2022. Capace di risaltare l’abbronzatura e la luminosità della pelle, l’arancione gode di eleganza, passione e voglia di tramonto.

Nude

Infine, lui: il nude per eccellenza. Se avete voglia di un’alternativa al nero ma che sia comunque elegante e delicato, il nude è ciò che più fa per voi. Lo vedremo in total look, ma anche in look spezzati, come shorts con cintura, camicette e magari anche un bel paio di sandali.

La palette cromatica è aperta, ora non ci resta che sperimentare tutto!