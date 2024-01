Trench: i modelli e consigli delle influencer

Il trench, lungo o corto, ma anche con cintura e bottoni, è un capo adatto per ogni stagione, come mostrato dai vari modelli delle celebrità.

I capi indicati per la stagione autunnale sono vari da indossare e ognuno di questi dona sicuramente un look diverso. Tra gli indumenti immancabili, vi è sicuramente il trench, un capo di grande carattere e stile adatto per essere indossato in ogni modo. Scopriamo, nei paragrafi a seguire, alcune delle migliori idee prendendo spunto anche dai personaggi dello spettacolo oltreoceano.

Trench

Considerato da sempre un capo che fa rima con la stagione autunnale, il trench è l’ideale non solo per le mezze stagioni, ma si indossa anche in altre occasioni e momenti. Un capo immancabile nel guardaroba di ogni donna, sebbene nasca come indumento del genere maschile, dal taglio e dallo stile militare.

Ha uno stile molto strutturato, ma con il tempo, anche grazie ai tantissimi stilisti e alle collezioni che lo propongono in svariati modi, è diventato un capo iconico e quindi un must have. Si caratterizza per bottoni molto ampi e cintura in vita, è un indumento dal tessuto leggero che permette anche di proteggersi durante i giorni di pioggia.

Un capo come il trench è molto amato e apprezzato anche perché in grado di lasciare grande libertà di movimento dal momento che poi è possibile abbinarlo con tantissimi altri indumenti. Considerato dagli stilisti e non solo, il capo passepartout per eccellenza dal momento che è impossibile stancarsi di questo indumento ormai parte della vita di tutti i giorni.

Un indumento come il trench è in grado di riparare dal freddo poiché ha la capacità di riscaldare, ma senza surriscaldare troppo durante il giorno. Nasce essenzialmente come capo da lavoro, ma poi la sua fama e i vari modelli proposti lo hanno reso un capo intramontabile e indicato per ogni momento e occasione.

Trench: ispirazioni

Un capo, come il trench, è molto apprezzato anche dalle dive e dai personaggi dello spettacolo che lo indossano in ogni modo. Le influencer, ma anche le fashion addicted concordano sul fatto che questo sia un capo ideale da indossare sia nella versione short, quindi nei look per il giorno o in lunghezza XXL, per abiti da sera.

Inoltre, è possibile accoppiarlo con qualsiasi indumento: che siano gonne, top, pantaloni, accessori, ecc. Per esempio, alcune dive come Angelina Jolie optano per un modello monopetto nei colori beige o sabbia da indossare a ogni ora del giorno e del periodo. Un capo considerato unisex e basico indicato per ogni momento.

Un capo come il trench poi è in grado di rinnovarsi e cambiare ogni volta di stagione in stagione con nuove forme, materiali e modelli. Nonostante i vari modelli e i cambiamenti non perde sicuramente la propria eleganza e praticità al punto da essere considerato un capo indispensabile e unico da avere nel proprio guardaroba.

Tra i tanti modelli di questo capo da indossare in autunno non manca sicuramente il Burberry, ormai considerato un vero e proprio classico. Un capo ormai senza tempo di colore nero da tenere stretto alla vita. Oltre al colore nero, anche la tonalità blu notte da essere un’alternativa. Non mancano i modelli di Versace in jacquard nelle sfumature del rosa e del marrone.

