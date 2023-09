Kim Kardashian, come portare il trench animalier? La moda per la stagione Autunno Inverno 2023

Kim Kardashian ci impartisce nuovi consigli di moda: come portare il trench animalier, per questa nuova stagione Autunno Inverno 2023? Scopriamo insieme le tendenze, gli abbinamenti e gli outfit più d’impatto, con un tocco di stile come in “The Kardashians”

Kim Kardashian, icona dello stile e degli outfit social, ci mostra come indossare un trench animalier per questa stagione Autunno Inverno 2023. Un outfit, quello paparazzato di recente, che strizza l’occhio a più tendenze in una sola stagione, e adesso vi spieghiamo come e perché.

Prima di tutto, descrivendovi il look, dobbiamo fare presente che l’intero outfit non è visibile, in quanto coperto, per l’appunto, da un lunghissimo trench coat, che arriva fino alle caviglie, come vuole uno dei trend di stagione. La bella Kim è fotografata mentre scende da un’auto: stivali in pelle lucida nera, calze ultracoprenti, un lunghissimo capospalla pitonato, fondo bordeaux a stampa nera. E per completare il look? Una bellissima borsa a mano griffata, in pelle color argento. Un look che rappresenta davvero bene Kim Kardashian, e che dunque non passa certo inosservato. Vediamo quindi insieme, quali sono le tendenze racchiuse in questo singolo e particolarissimo outfit.

Outfit con trench animalier: Kim Kardashian unisce le tante tendenze dell’Autunno Inverno 2023

Forse in modo un po’ inconsapevole, ma sappiamo molto bene che, coi Kardashians, nulla è lasciato al caso… Kim ha riunito in un look diversi trend. Ma quali? Vediamo insieme i principali.

Il rosso: Il trench in questione è sì animalier, ma a fondo rosso bordeaux. Il rosso, in tutte le sue bellissime sfumature e diverse intensità, sarà il colore principe della stagione Autunno Inverno 2023.

La stampa animalier: Nemmeno a dirlo, l’animalier è di tendenza e resterà tale per tutta la stagione. Kim ha scelto il pitonato per questo outfit, tuttavia in altre occasioni ha indossato volentieri il leopardato, a fondo marrone chiaro o scuro, sotto forma di calde pellicce ecologiche o accessori in pelle, super griffati.

La pelle: Pelle ed ecopelle spopolano sulle passerelle e nei cataloghi di tutti i più importanti brand, ma il segreto è sempre quello di abbinarli con cura e attenzione, per ottenere un look veramente riuscito.

L’argento e l’oro: I bagliori metallici sono perfetti per il giorno, perché donano carattere anche al look più basic. Ma chiaramente sono perfetti anche per la sera, specialmente se vestono di bagliori borse, scarpe e pochette.

L’assenza di gioielli: Può sembrare un trend strano, a tratti anche discutibile, ma le nuove tendenze richiedono l’assenza totale di gioielli, proprio come ci mostra Kim con questo outfit. La nota influencer non indossa neppure degli orecchini minimal, lasciando il foro dell’orecchio completamente nudo. Questa non è una tendenza che di certo, si addice molto ad una Kardashians!

Capelli extra long: Questa invece, è una classica tendenza amata da Kim. L’influencer che, solo pochi mesi fa, aveva sfoggiata un caschetto biondo miele dorato, oggi ci appare di nuovo in tutta la sua bellezza latina, con una chioma scura, lunga e lucidissima.

E noi, ringraziamo Kim per questo concentrato di moda, in solo outfit.