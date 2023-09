Ecco come indossare il trench in questo autunno 2023

Come indossare il trench per l’autunno 2023? Se anche voi siete curiose e vorreste sapere come riuscire ad abbinare questo capo iconico, ed essere chic e alla moda in ogni nuova occasione d’autunno, allora questo è senza dubbio l’articolo perfetto per voi. Infatti, qui di seguito, parleremo della nascita di questo particolare capo, e di come abbinarlo alla perfezione, provare per credere!

Come indossare il trench: 6 ispirazioni look per l’autunno 2023

Se volete regalare una nuova vita al caro vecchio trench, sappiate che mai come nella stagione autunno/inverno 2023, questo capo sarà di tendenza! Certo, ci saranno diversi modi di concepirlo, diversi colori per abbinarlo e indossarlo… forme e fogge che faranno sicuramente notare tutta la classe di questo capo. Ecco dunque una bella carrellata per le idee look, da indossare nella stagione autunnale 2023:

Color carta da zucchero: Si sa, la moda è capricciosa, volubile, ma inimitabile. Il primo look per indossare il trench in questo autunno, prevede di indossare un elegante trench nella sfumatura carta da zucchero, abbinato ad una bella borsa color borgogna, e scarpe col tacco grosso e largo. L’outfit perfetto per il dopo ufficio. Aperitivo incluso.

Total white: Uno splendido trench bianco latte, sarà abbinato alla perfezione con una gonna lunga in maglia ed un basco in lana candida. Gli accessori? Borsa e stivali a punta, in pelle nera e lucida.

Casual in giallo: La sfumatura del giallo pastello, quasi burro, sarà davvero perfetta per un trench di inizio autunno. Un abbinamento riuscito e casual, prevede pantaloni bianchi a vita alta, e una t-shirt a righe bianche e blu. Per non dimenticare l’estate, appena trascorsa.

Pattern geometrico: Un altro trend d'autunno, per quanto riguarda il trench, prevede la scelta di una fantasia geometrica, in bianco e nero. L'abbinamento top? Un tailleur viola ametista, e grandi orecchini a cerchio.

Un altro trend d’autunno, per quanto riguarda il trench, prevede la scelta di una fantasia geometrica, in bianco e nero. L’abbinamento top? Un tailleur viola ametista, e grandi orecchini a cerchio. Rosa barbiecore: Ispirandosi a Barbie, uno dei film più amati dell’anno, il look in stile barbiecore prevede un tailleur rosa shocking, collant e borsa in tinta, completando il tutto con un paio di scarpe dal tacco alto, fucsia acceso. Il beauty look? Capelli liscissimi, labbra rosse.

Classico intramontabile: Ma come si può abbinare in modo vincente un classico tailleur beige o cammello? Con un elegante completo pantalone rosso fuoco, accompagnato da stivaletti neri e borsa color cuoio. Un accostamento facile ma d'effetto, per chi vuole bellezza e comodità.

Il trench, storia di un grande classico

Siamo abituati a vederlo un po’ ovunque in autunno: dalle passerelle alle strade e vie della nostra città. Ma qual è la storia di questo capo dallo stile intramontabile? Sembra incredibile, ma il trench proviene dal mondo militare: infatti, il trench coat, ossia il cappotto militare d’ordinanza dei soldati che combattevano in trincea, è proprio un antenato del trench che noi conosciamo, amiamo e indossiamo. Persino i colori, poi, erano quasi gli stessi: verde avio, ma anche beige e marrone cammello.

Più nello specifico, il trench prende il nome di Macintosh, dall’inventore britannico Thomas Hancock nel 1823: un soprabito dalle linee dritte e pulita, che vennne poi tagliato sopra il ginocchio. Il trench, quindi, è stato realizzato in un particolare tessuto che univa due strati di cotone rivestiti in caucciù, per essere impermeabile, anzi idrorepellente. E quindi perfetto per il grigio cielo d’Inghilterra, da dove proviene.

E voi, che trench indosserete in questo autunno 2023?