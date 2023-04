Transatlantic è una nuova serie che sta per debuttare su Netflix, che racconta una storia realmente accaduta. Scopriamo insieme quanti episodi sono previsti in questa prima stagione, presto disponibile sulla piattaforma di streaming.

Transatlantic su Netflix: quante puntate sono previste



Transatlantic è una nuova serie tv che debutterà su Netflix a partire dal 7 aprile 2023. Una serie tv creata da Anna Winger, già co-ideatrice di Unorthodox, che ha collaborato con Daniel Hendler, per Netflix. La piattaforma di streaming accoglie questo nuovo titolo, che sicuramente otterrà un ottimo consenso da parte del pubblico per la trama toccante, resa ancora più profonda dal fatto che si tratta di una storia vera. Quanti episodi sono previsti in questa prima stagione di Transatlantic? Gli episodi previsti sono sette. In queste puntate verrà raccontata la vera storia di un gruppo di giovani eroi che decisero di unire le loro forze per salvare la vita a tantissimi profughi, aiutandoli a fuggire dalla Francia nazista per cercare rifugio negli Stati Uniti. La serie tv è ambientata a Marsiglia, tra il 1940 e il 1941, un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Si ispira alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee, sulla base del romanzo The Flight Portfolio, della scrittrice Julie Orringer.

Transatlantic: i protagonisti e la storia raccontata



La serie tv avrà come protagonisti Cory Michael Smith, Gillian Jacobs e Corey Stoll. Il primo interpreterà il ruolo di Oscar, giovane giornalista americano che ha studiato ad Harvard e si offre volontario per riuscire a trovare e salvare gli artisti che sono sparsi per l’Europa, la seconda interpreterà il ruolo di Madeline, ereditiera americana che segue Oscar in questa sua impresa di salvataggio dei profughi, mentre il terzo avrà il ruolo di William, il console americano di Marsiglia che vede i rifugiati come una terribile minaccia ai valori americani. La vicenda avviene a Marsiglia, tra il 1940 e il 1941, quando la Francia era invasa dai nazisti. Un gruppo di giovani ribelli decide di unire le forze per dare un’occasione di scappare a molti profughi ricercati dai tedeschi, artisti e intellettuali. Lo scopo principale è quello di farli fuggire per far trovare loro rifugio negli Stati Uniti. Una storia molto toccante, che parla di coraggio e di umanità, della forza di volontà e del desiderio di salvare vite umane, in un periodo storico davvero terribile, che non deve essere dimenticato. Nella serie ci saranno anche dei momenti di umorismo, con qualche sfumatura della commedia. Ma soprattutto si parlerà di valori e di una costante ricerca di normalità in un periodo in cui sembra impossibile poterla trovare, così tragico e spaventoso, ma non abbastanza da impedire la nascita di meravigliose amicizie e potenti storie d’amore. È proprio qui che si pone l’attenzione. Sul fatto che mentre il gruppo continua a rischiare la propria vita per salvare quella degli altri, una minaccia mortale così spaventosa riesce a lasciare il posto ad inaspettate collaborazioni e legami speciali e importanti che nascono improvvisamente e continuano a crescere.