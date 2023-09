Il fiocco è uno degli accessori per capelli più chic dell’autunno-inverno 2023. Un accessorio che sta diventando un vero protagonista, sia sulle passerelle che tra le influencer e le star di tutto il mondo.

Tra gli accessori per capelli più chic dell’Autunno Inverno 2023 spunta il fiocco

I fiocchi stanno diventando dei protagonisti assoluti dell’autunno inverno 2023, nel trucco, nell’hairstyling e nella nail art. Un dettaglio che fa parte del mondo del balletcore, che ora è in tendenza e sta conquistando la moda. Si tratta di uno degli accessori per capelli più chic, apparso sulle passerelle di New York, Londra, Parigi e Milano, già durante la primavera estate 2023. Un trend che ha subito conquistato le it-girls di tutto il mondo e che riconferma la sua presenza nelle collezioni Spring 2024. Simone Rocha, per la primavera estate 2024, ha scelto una collezione focalizzata sul tema nuziale, con una vera e propria pioggia di fiocchi. Il dettaglio è presente in capi e accessori e sulle chiome delle modelle che sfilano in passerella. I fiocchi saranno presenti nella prossima stagione in ogni loro declinazione, con un ruolo particolarmente significativo, e verranno applicati sul corpo come gioielli, intrecciati tra le acconciature e presenti sui vestiti. I fiocchi rappresentano la femminilità e l’ingenuità e la cosa bella è che sono anche facilmente riproducibili a casa. Li vedremo sulle chiome semi-sciolte, all’interno delle trecce, e applicati in testa con mollette e nastri. Saranno loro i veri protagonisti, per rappresentare la femminilità e la purezza, seguendo la tendenza del balletcore senza timore di osare con un po’ di rosa.

I fiocchi stanno conquistando anche le it-girls. La tendenza ad acconciarsi i capelli come le bambole nasconde un bisogno di addolcire la propria immagine. La founder di Rhode ha annodato due nastri rosa trasparenti alle radici dei capelli per decorare due trecce dietro la nuca, ricreando una splendida acconciatura ispirata all’estetica prateria chic, riproposta dalle passerelle di Simone Rocha e Sandy Liang, come riportato da Vogue. Elsa Hosk ha scelto un fiocco nero a contrasto con il caschetto corto, Dove Cameron un grande fiocco nero alla base dell’acconciatura, Olivia Rodriguo un look punk-rock con fiocchi neri sul corsetto e Gigi Hadid ha scelto fiocchetti in velluto arancione.

Fiocchi in tendenza per l’autunno inverno 2023: il doppio significato

Il fiocco è un ornamento che nasce come decorazione dei capelli ed era già usato nel 1800 dai membri delle classi più agiate per mostrare la loro ricchezza. È diventato un simbolo di agiatezza e femminilità, entrando anche a far parte delle divise delle scuole private. Ancora oggi il fiocco è associato al bon-ton. Nel corso degli anni il fiocco è diventato un simbolo che rappresenta aspettative e stereotipi sui comportamenti delle ragazze, tra cui l’innocenza, la verginità e la femminilità. I fiocchi, al giorno d’oggi, sono usati come simbolo e anche come dettaglio estetico. Rientrano nell’iper-femminilità del balletcore, che sta riportando in voga pizzi e merletti.