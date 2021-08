Non solo l’outfit giusto, anche i dettagli fanno la differenza. Una regola che vale per tutti i giorni, ma ancora di più per quello più speciale di tutti: il giorno del matrimonio. L’abito da sposa deve quindi essere accompagnato dagli accessori giusti, specialmente tra i capelli.

Scopriamo quali sono quelli più di tendenza.

Accessori capelli sposa

Non possiamo negarlo, l’accessorio più bello indossato da una sposa è il proprio sorriso. Ma se tra i capelli ci aggiungiamo anche cerchietti, forcine e pettini gioiello, o ancora fiori, turbanti e velette, il suo look sarà davvero perfetto! Dai più preziosi a quelli più economici ma ugualmente bellissimi, in commercio ne esistono davvero di tutti i tipi e noi ve ne proponiamo alcuni tra cui scegliere.

Accessori capelli sposa: la veletta

L’accessorio dal fascino retrò ed incredibilmente galmour per eccellenza è senza dubbio la veletta. Che sia accompagnata da un cappellino, da un fermaglio o da un cerchietto, con strass oppure piccole perle, questo semplice accessorio donerà immediatamente un aspetto chic e senza tempo alla sposa che deciderà di indossarla. Un dettaglio che darà il meglio di sé se abbinato ad uno chignon basso.

Accessori capelli sposa: il cerchietto

Tra gli accessori per capelli preferiti dalle spose più moderne c’è il cerchietto. In raso oppure con l’archetto in ferro, impreziosito da strass, perline o piccole pietre è davvero versatile e l’ideale sia per le spose con i capelli lunghi sia per quelle che invece hanno i capelli più corti, che decidano di portarli sciolti oppure raccolti.

Accessori capelli sposa: il fermaglio

Che siano forcine o che invece si tratti di un pettine, le tendenze vogliono il fermaglio rigorosamente tempestato di piccole pietre luccicanti. Si tratta dell’accessorio perfetto per i capelli delle spose con velo o senza velo e ne basta uno o un paio al massimo, per impreziosire l’acconciatura senza appesantirla.

Accessori capelli sposa: il fiocco

Il fiocco è un accessorio per capelli poco utilizzato ma assolutamente trendy e di grande effetto. Generalmente lo si preferisce candido e dello stesso tessuto del vestito. Ma lo si può anche scegliere di un tessuto diverso, tra il raso e il tulle e dello stesso colore del tema del matrimonio. Da portare con una coda bassa o cun un mezzo raccolto, è perfetto per le spose che vogliono sentirsi delle vere principesse delle fiabe.

Accessori capelli sposa: i fiori

Candidi, con colori vivaci o pastello. Finti, composti da pietre preziose, in tessuto oppure veri. Usati come fermaglio, per abbellire il velo oppure come coroncina. Tra gli accessori per capelli più amati, specialmente dalle spose primaverili, ci sono sicuramente i fiori, perfetti soprattutto per chi apprezza il meraviglioso stile Bohemien.

Accessori capelli sposa: il turbante

Estremamente vintage e in perfetto stile anni ’20, il turbante è tra gli accessori per capelli da sposa più chic che si possano trovare. Elegante con i capelli corti o raccolti, si abbina perfettamente allo stile hippie con i capelli sciolti e lunghi. Un accessorio davvero in grado di stupire in positivo.