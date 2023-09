Avete passato i 40 anni e volete cambiare taglio di capelli? Bene, siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti i tagli over 40 di tendenza a cui ispirarsi in questo 2023.

Tagli capelli over 40: le tendenze a cui ispirarsi nel 2023

Corti, lunghi, scalati, mossi, sono tanti i tagli capelli over 40 a cui ispirarsi in questo 2023. Finita l’estate sono tante le donne che hanno voglia di cambiare taglio, sia per ridare energia alla propria chioma dopo l’esposizione a sole, sale e cloro, sia perché l’autunno per tante di noi è sinonimo di nuovo inizio e quindi perché non cominciare cambiando look? Vediamo adesso insieme quali sono i tagli capelli over 40 di tendenza quest’anno a cui ispirarsi:

Il butterfly cut : è il taglio scalato di tendenza per questo 2023, ed è perfetto anche superati i 40 anni di età. Per coloro che hanno i capelli lunghi e vogliono mantenerli, il butterfly cut è la scelta giusta, poiché si tratta di un taglio in grado di dare volume alla capigliatura che con il passare del tempo tende a diventare più fragile e sottile. Questo taglio è inoltre in grado di rendere più armonioso il viso. Tra le celebrities over 40 che hanno questo taglio troviamo per esempio l’attrice Rachel McAdams . Se invece si hanno i capelli lunghi e spessi , meglio puntare su sfilature più leggere, magari solamente ai lati del viso e optando per una piega mossa effetto anti età, come ad esempio Jessica Alba .

per chi invece vuole un taglio medio ecco che il taglio shag o shaggy è la scelta perfetta. Si tratta di una versione rivisitata del long bob, dove le scalature interne regalano movimento ai capelli che ricadono in maniera naturale. Taglio perfetto per i capelli mossi ma si può portare anche liscio con la riga centrale o laterale. Questo taglio vi darà un aria molto più sbarazzina, soprattutto se aggiungerete anche la frangia. Tra le celebrities over 40 con questo taglio troviamo ad esempio la modella Il caschetto : altro taglio over 40 di tendenza. Il french bob è quello più consigliato, in grado di regalare alla capigliatura un movimento naturale per merito delle scalature che si adattano ai visi maturi. Se si hanno i capelli fini optare per il box bob, con scalature più leggere. Tra le star over 40 abbiamo l’attrice Sarah Paulson .

Come prendersi cura dei capelli

Oltre al taglio, fondamentale è anche la cura che abbiamo dei nostri capelli, al fine che non si formino doppie punte o che non risultino secchi e sfibrati. Importante ad esempio evitare di usare il phon e la piastra troppo spesso e usare sempre un termoprotettore. Scegliere inoltre una shampoo e un balsamo di origine naturale e fare, almeno un paio di volte a settimana, una maschera idratante. Fondamentale anche l’alimentazione, importante mangiare tanta frutta e verdura e bere tanta acqua.