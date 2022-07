La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il Capitano e la nuova fiamma Noemi Bocchi avrebbero deciso di rimandare la convivenza, mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi è fuggita nella villa di Sabaudia.

Qualche giorno fa, la pagina The Pipol sosteneva che Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi fossero andati a vivere insieme in un condominio romano del quartiere Parioli. La notizia è stata smentita dal Corriere della Sera, che ha scritto:

“Inutile cercare Totti dove non è, appostandosi sotto i portoni. (…) In questi giorni torridi della sua prima estate da single, se ne sta più o meno tranquillamente a casa sua, nella sua megavilla all’Eur da 25 stanze. (…) Non c’è nessuna nuova convivenza in vista con Lady Bocchi”.