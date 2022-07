Una volta rientrata dalla Tanzania Ilary Blasi si è recata a Sabaudia per trascorrere un weekend all’insegna dell’amicizia e della famiglia. Del suo ormai ex marito, Francesco Totti, neanche l’ombra.

Ilary Blasi: il brindisi

Ilary Blasi ha iniziato a mostrarsi più spesso del solito sui social dopo il suo addio a Francesco Totti e in queste ore ha cercato di mostrare anche la spensieratezza del suo weekend a Sabaudia, dove si è mostrata mentre brindava in compagnia degli amici e mentre, con un seducente bikini rosso, prendeva il sole sulla spiaggia.

Non è dato sapere con chi fosse la showgirl durante il suo weekend a Sabaudia ma al momento sembra che lei sia l’unica ad aver deciso di mostrarsi dopo il clamore suscitato dal suo annuncio d’addio al marito.

Dov’è Francesco Totti

In tanti si chiedono invece che fine abbia fatto Francesco Totti che, secondo indiscrezioni, sarebbe sempre rimasto a Roma (forse in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi). L’ex calciatore adesso starebbe trascorrendo alcuni giorni in compagnia dei figli che nelle settimane scorse sono stati insieme alla madre e alla zia in Africa. I tre figli della coppia resteranno a vivere con Ilary Blasi dopo che la separazione da Totti sarà definitiva.

L’ex calciatore invece – secondo indiscrezioni – sarebbe andato a vivere insieme alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.