Protagonista sulle passerelle internazionali e amata dalle celebrità di tutto il mondo, la giacca con le frange è ufficialmente la tendenza perfetta da indossare nella Primavera 2024. Scopriamo insieme tutti i modelli da non perdere.

Tendenze Primavera 2024: spopola la giacca con le frange

La giacca con le frange ha attraversato epoche d’oro: dagli anni ’20, grazie all’influenza del charleston e le flapper girls, all’esplosione nei decenni successivi. Dagli anni ’50 e ’60, con il rock ‘n roll e il movimento hippie, fino al revival ribelle degli anni ’70. Un’icona di stile che ritorna ciclicamente sulle passerelle e nell’abbigliamento della vita quotidiana. Ad averla riportata tra le tendenze più richieste è stata la sfilata Autunno-Inverno 2024/2025 di Pharrel Williams per Louis Vuitton, seguita da Stella McCartney, Chloé Chemena Kamali, Isabel Marant e Coach. I grandi nomi della moda confermano: la giacca con le frange sarà il pezzo forte dei nostri look primaverili.

Tendenze Primavera 2024: tutti i modelli da non perdere della giacca con le frange

In commercio sono disponibili numerosi modelli di giacche con le frange. Si possono trovare in pelle, pelle scamosciata e denim. La varietà della taglia è altrettanto ampia, permettendo di scegliere tra modelli oversize e slim fit. Per non parlare del colore: dalle tonalità classiche, come il beige o il nero, alle sfumature vivaci, come l’azzurro o il rosa. Ma veniamo al dunque e scopriamo insieme tutti i modelli da non perdere questa stagione:

Giacca con le frange in pelle scamosciataLa giacca con le frange in pelle scamosciata aggiunge un tocco wild chic al look. Ideale da indossare con jeans skinny, maglietta bianca e stivaletti neri.

Giacca con le frange slim fitPer un look moderno e raffinato, da sfoggiare anche nelle occasioni più formali, la giacca con le frange slim fit è la scelta perfetta.

Giacca con le frange oversizePer chi desidera un look rilassato e casual, una valida alternativa è la giacca con le frange oversize. Da abbinare jeans larghi e stivali texani.

Giacca con le frange in denimVersatile, fresca e alla moda, la giacca con le frange in denim si sposa perfettamente con qualsiasi stile e occasione.

Scegliere una giacca con frange è un modo pratico e veloce per aggiungere un tocco di originalità al proprio look.

Acquistare una giacca con le frange significa non solo aggiungere un tocco di originalità ad ogni look, ma anche assicurarsi un’alternativa pratica, versatile e alla moda per tutta la stagione primaverile.

