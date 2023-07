Chi è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi? L’ex concorrente e vincitore del GF VIP edizione 2021, ha un nuovo e spensierato amore. Scopriamo insieme di chi si tratta, e quali sono i futuri progetti del giovane presentatore TV.

Tommaso Zorzi è fidanzato: chi è il nuovo amore?

Il nuovo amore di Tommaso Zorzi è Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. I due sono stati pizzicati dai fotografi del giornale Chi, mentre tornavano, a giugno, da una breve vacanza in Puglia. I due, poi, si sono anche concessi un piacevole soggiorno a Mykonos: abbronzati e rilassati, con le classiche camice colorate e dalle stampe tropicali, i due innamorati si sono circondati di un gruppo di amici. Con loro, infatti, erano presenti anche Davide Rossi, il bellissimo modello ex fidanzato di Elodie, Miguel Arnau, fashion editor, Neil Barrett, stilista, e Giampaolo Sgura, fotografo affermato.

Tutto il gruppo di amici si è concesso attimi di relax e divertimento in una lussuosa residenza, che affaccia direttamente sulla spiaggia di Kilo Livadi, il lido sponsorizzato da Casamigos, il brand di tequila prodotta da George Clooney.

Auguriamo quindi al giovane Tommaso, di vivere un amore felice e sereno, dopo la brutta rottura con il ballerino di Amici, Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi: amore e carriera

La nuova relazione del giovane conduttore, sarebbe davvero recente: infatti, Tommaso e Andrea hanno iniziato a fare coppia fissa agli inizi di giugno.

Ma oltre all’amore, anche molti impegni lavorativi attendono Zorzi: infatti, sempre sul giornale Chi, possiamo leggere: “Gira voce che, dopo gli impegni a Drag Race Italia, Tailor Made e Questa è casa mia!, possa entrare nella squadra del prossimo programma di Fabio Fazio sul Nove”.

Sappiamo anche che Tommaso Zorzi è, prima ancora di debuttare in TV come conduttore di successo, un noto ed affermato influencer: sempre a caccia delle ultime tendenza, il ragazzo è sicuramente un grande amante dell’eleganza e delle buone maniere. Questa sua predilezione per il galateo, lo ha reso certamente il conduttore perfetto per l’ultima edizione di “Cortesie per gli ospiti”, il format di Real Time che da ormai da circa vent’anni appassiona il pubblico con gare tra concorrenti, pronti ad aprire le loro abitazioni. L’influencer, dunque, affiancherà la presentatrice, ormai veterana del programma, Csaba della Zorza.

Tommaso Zorzi, inoltre, è stato molto spesso invitato come opinionista, in moltissimi talk show e programmi TV Mediaset.

Tommaso Zorzi e la sua famiglia

Se vi state invece chiedendo, dopo aver saputo tutto sul nuovo amore di Tommaso Zorzi, come sia la famiglia di questo noto influencer e presentatore, allora sappiate che il ragazzo proviene da una delle famiglie più ricche ed influenti di Milano: infatti, Suo padre Lorenzo riveste il ruolo di amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione milanesi, mentre sua madre Armanda Frassinetti lavora come dietista ed è molto richiesta. Zorzi ha anche una sorella di nome Gaia, ultimamente posta al centro di uno scandalo sull’uso eccessivo di droga. La sua è una delle famiglie più facoltose di Milano, ma anche una famiglia normale, attenta ai valori e agli affetti.