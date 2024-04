Tommaso Chiabra è sposato con Frida Aasen. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio la moglie dell’imprenditore italiano.

Tommaso Chiabra, il matrimonio con Frida Aasen: chi è la moglie?

L’imprenditore italiano Tommaso Chiabra, nel 2022 ha sposato Frida Aasen, una bellissima modella norvegese. Frida è nata il 5 dicembre del 1994, ha quindi 29 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Quando aveva 14 anni è stata scoperta, mentre stava facendo la spesa, da una agente di modelle. I sui genitori però non le permisero di fare la modella fino a quando non avrebbe avuto almeno 16 anni. Frida ha anche vinto delle gare di equitazione. Per quanto riguarda la sua carriera come modella, nel 2012 è apparsa nella prima edizione della rivista CR Fashion Book di Carine Roitfeld, mentre nel 1013 è stata indicata come uno dei volti nuovi da tenere d’occhio da Vogue. Sulle passerelle l’abbiamo vista sfilare per diverse Maison, tra cui Louis Vuitton, Prada, Loewe, Fendi, Salvatore Ferragamo, Just Cavalli, Blumarine e Carolina Herrera. Frida Aasen è conosciuta anche per aver sfilato, sia nel 2017 che nel 2018, al Victoria’s Secret Fashion Show. Per quanto riguarda la sua vita privata, come detto in precedenza nel 2022 si è sposata con l’imprenditore italiano classe 1986 Tommaso Chiabra a Portofino. La coppia ora risiede a Monaco. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 1 milione di follower.

Tommaso Chiabra e Frida Aasen: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Frida Aasen è una modella norvegese, nonché moglie dell’imprenditore italiano Tommaso Chiabra. I due si sono conosciuti nel 2019 e hanno annunciato il loro fidanzamento nell’estate del 2021. Il 14 luglio del 2022 si sono sposati in Italia, a Portofino alla chiesa di Divo Martino, per poi spostare la festa su una terrazza vista mare. Frida Aasen per l’occasione si è vestita da vera principessa, indossando un vestito firmato Ellie Saab, caratterizzato da uno scollo all’americana e numerose perline super scintillanti. Per quanto riguarda l’acconciatura, Frida ha optato per delle morbide trecce raccolte in una crocchia, mentre per il trucco, la modella ha scelto un make up semplice e naturale. A completare il tutto un paio di orecchini. Oltre ad amici e parenti, ci sono stati anche diversi ospiti famosi, come per esempio Leonardo Maria Del Vecchio, Flavio Briatore, Natasha Poli, e l’ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, assieme alla moglie Gabrielle Caunesil. Matrimonio quindi da favola per la modella e l’imprenditore italiano, fondatore e presidente di Royal Yacht Supplies e di Neat Burger, ovvero una società di hamburger a base vegetale. Per il momento Tommaso Chiabra e la moglie Frida Aasen non hanno figli. Anche l’imprenditore lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 129mila follower.

