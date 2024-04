Teresa Urquijo si è sposata con il sindaco di Madrid José Luis Martinez Almeida e, per l’occasione, ha scelto di indossare l’abito da sposa che aveva indossato prima la nonna e poi la madre. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo abito arrivato alla terza generazione.

Teresa Urquijo e l’abito da sposa di generazione in generazione

Teresa Urquijo, ovvero la figlia della cugina dell’ex re di Spagna Juan Carlos I si è sposata con il sindaco di Madrid, José Luis Martinez Almeida. Il matrimonio si è celebrato proprio nella capitale spagnola, all’interno della chiesa di San Francisco Borja, tra amici, parenti e anche l’ex re. Teresa, conosciuta con il nome di Teresita, ha 27 anni e lavora come analista di investimenti nella società immobiliare Merlin Properties. Per questo giorno così speciale, Teresita ha scelto di indossare un abito da sposa particolare, ovvero un abito indossato prima dalla nonna e poi da alla madre. Insomma un abito arrivato alla terza generazione. L’abito bianco, sebbene riadattato, è stato indossato per la prima volta nel 1961 per il matrimonio della nonna, Teresa De Borbòn Parma, e poi indossato dalla figlia, Beatriz Moreno de Borbòn nel 1995. Un abito quindi dalla forte tradizione e dal forte valore affettivo, oltre che dotato di una eleganza davvero invidiabile.

L’abito da sposa di Teresa Urquijo

Come abbiamo appena visto, la figlia della cugina dell’ex re di Spagna Juan Carlos I si è sposata lo scorso sabato con il sindaco di Madrid e, per l’occasione, ha deciso di seguire la tradizione di famiglia, indossando l’abito da sposa che prima avevano indossato per i rispettivi matrimoni sia la nonna che la madre. L’abito, ovviamente, è stato riadattato e pensate che ha una storia che risale agli inizi degli anni Sessanta. E’ stato il designer spagnolo Pedro Rodrìguez ha crearlo. Per l’esattezza è un abito realizzato in tessuto broccato con una base in raso e ricamato con fili di argento. Quando lo ha indossato Teresa De Borbòn Parma l’abito era caratterizzato da una vita avvitata, scollo a barca e gonna a tulipano. Trentaquattro anni dopo è stata la volta del matrimonio della figlia di Teresa De Borbòn Parma, ovvero Beatriz Moreno De Borbon. L’abito è stato riadattato secondo le esigenze della sposa dal designer Eduardo Ladròn De Guevara. Qualche giorno fa invece è toccato alla figlia di Beatriz, Teresa Urquijo, indossare questo elegantissimo abito da sposa. La Urquijo si è affidata a Cristina Martinez Pardo, del rinomato atelier Navascués, per riadattare l’abito alle sue misure, mantenendo però tessuto e dettagli. La silhouette è stata infatti leggermente modificata, con gonna scivolata e un corpetto con maniche lunghe a palloncino e spalline accentuate. Anche per lei un velo in tulle, che le ha regalato ancora più eleganza al tutto.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Gaia Bermani Amaral si è sposata: abito verde per il matrimonio con Rocco Ricciardulli

Emily Ratajkowski rivoluziona l’anello di fidanzamento: nascono i “divorce rings”