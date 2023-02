Mike Epps è un attore e comico statunitense, noto soprattutto per la sitcom "The Upshaws".

Micheal Elliot Epps, meglio conosciuto come Mike Epps è un attore, comico e cantante statunitense. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Mike Epps: chi è?

Mike Epps è nato a Indianapolis, nello Stato dell’Indiana, il 18 novembre del 1980, da Mary Reed e Tommy Epps.

Già in tenera età erano chiare le sue grandi doti comiche, sapeva far ridere le persone. Incoraggiato dai suoi genitori, già al liceo comincerà a esibirsi in alcuni monologhi. Si trasferisce poi ad Atlanta, in Georgia, dove lavorerà con il Comedy Act Theater e in seguito a New York dove entrerà a far parte, dal 1995, del Def Comedy Jam, con conseguente tour che confermerà ancora di più il suo stile di humor afroamericano.

Mike Epps: la sua carriera di attore

La carriera di attore di Mike Epps ha inizio nel 1997, quando esce il primo film in cui ha recitato, “Strays“, film che ha segnato il debutto alla regia di Van Diesel. Nel 1999 prende il posto di Chris Tucker nel sequel “Next Friday“, con il rapper, attore e produttore discografico Ice Cube. È stato proprio Ice Cube a chiedere a Mike di entrare nel cast del suo film dopo averlo visto all’opera in un divertente soliloquio, proponendogli il ruolo di Day-Day Jones che, tra l’altro, è sicuramente uno dei personaggi più importanti che Mike Epps ha interpretato nel corso della sua carriera cinematografica.

Nel 2001 ha doppiato l’orso Sonny nel film “Il dottor Dolittle 2” con Eddie Murphy e, nello stesso anno, ha recitato con Method Man e Redman in “Due sballati al college” e nel 2002 ha ritrovato Ice Cube in “All about the Benjamins” e nel seguito di “Next Friday”, “Friday after Next“. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo “Resident Evil: Apocalypse“, “Resident Evil: Extinction“, “Parla con me“, “A casa con i miei“, “Soul Man” con Samuel L. Jackson, “Una notte da leoni” e “The Last Black Man in San Francisco“.

Mike Epps è molto conosciuto anche per il ruolo di Bennie Upshaw nella serie televisiva targata Netflix “The Upshaws“. Serie che ha debuttato nel 2019 e che il 16 febbraio vedrà l’uscita della terza stagione. In questa sitcom sono narrate le vicende degli Upshaws, una famiglia afroamericana nella quale Mike Epps veste i panni del capofamiglia e cercherà come meglio può di prendersi cura dei propri cari, compresa la cinica cognata Lucretia, interpretata da Wanda Sykes.

Oltre alla sua carriera come attore e comico, Mike Epps ha anche collaborato come rapper con Hurricane Chris, Jim Jones, Skull Gang, Poo Bear e anche con Eminem nel brano “I’m On Everything“.

Mike Epps: vita privata

Dal 2006 al 2017 è stato sposato con Mechelle McCain, conosciuta nel 2003 sul set di “The Fighting Temptations“, con Cuba Gooding Jr. e Beyoncé. Mechelle McCain nel film interpretava la fidanzata di Mike e, la vicinanza tra i due durante le riprese, si è poi trasformata in amore. Nel 2019 Mike Epps si è risposato con Kyra Robinson, produttrice televisiva e nota influencer su Instagram.

Mike Epps ha cinque figli, Maddie, Mariah, Bria, Indiana Rose e Makayla.