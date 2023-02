Titoli Paramount Plus in uscita a marzo 2023

La piattaforma di Paramount+ si arricchisce di novità anche per il mese di marzo 2023: si omaggiano gli Oscar, ci si tuffa in segreti e in missioni

Non c’è limite all’intrattenimento: la piattaforma di successo Paramount+ ha reso note alcune delle principali novità che la riguardano per il mese di marzo 2023. Nonostante febbraio ancora non sia concluso, il tempo scorre veloce e il pubblico è sempre alla ricerca di novità in campo cinematografico e digitale: che cosa uscirà a marzo 2023 su Paramount+? Scopriamolo insieme.

Paramount+: le uscite per il mese di marzo 2023

La piattaforma di Paramount+ è accessibile tramite un abbonamento: dopo un periodo di prova gratuito della durata di 7 giorni, l’utente dovrà pagare una quota mensile e/o annuale, a seconda delle sue preferenze. Eventualmente, per riuscire ad accedere gratuitamente a Paramount+, occorre essere abbonati a Sky Cinema: in questo modo, attraverso l’applicazione Sky Q sarà possibile guardare Paramount+ in streaming.

Paramount+: 6 marzo 2023

Transformers: earthspark (serie-tv, nuovi episodi)

Finalmente la guerra dei Transformers sulla terra può considerarsi conclusa. I Malto si trasferiscono a Witwicky, in Pennsylvania, e lì iniziano una nuova vita. Come sempre, però, la scoperta di qualcosa di misterioso stravolgerà la loro quotidianità.

Paramount+: 8 marzo 2023

The English (serie western)

The English è una serie western che racconta le vicende di una donna inglese e del suo arrivo in Occidente nel 1890.

La sua missione è vendicare la morte del figlio, avvenuta per mano di un uomo misterioso mai trovato.

Paramount+: 16 marzo 2023

Mayor of Kingstown (stagione numero 2)

La serie-tv affronterà temi molto importanti, quali il razzismo sistemico, la corruzione e l’ineguaglianza. Un racconto molto impegnativo ma altrettanto importante.

Paramount+: 17 marzo 2023

Un delitto per due – The Flatshare (serie-tv)

Una storia di vita, due giovani ventenni di Londra si ritrovano a condividere il letto senza essersi mai incontrati. Due vite vissute al minimo, problemi di vita e ricerca di soluzioni: possono realmente due persone innamorarsi senza essersi mai viste?

Paramount+: 24 marzo 2023

Yellowjackets (stagione numero 2)

C’è tanta attesa per la seconda stagione di Yellowjackets, la serie nominata anche agli Emmy Awards. La serie racconta le vicende di una squadra di calcio femminile sopravvissuta (insieme ad altri) a un incidente aereo. La seconda stagione si muove tra sfere temporali diverse e la tensione sarà alle stelle.

Paramount+: 27 marzo 2023

Rabbit Hole (serie-tv)

Omicidi, spionaggio, misteri e tanti segreti: la serie Rabbit Hole e il suo incredibile cast non vede l’ora di coinvolgere il pubblico di Paramount+, pronto a vivere una grande carica di adrenalina.

Paramount+: 30 marzo 2023

Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo (film di animazione)

Taddeo è il protagonista del nuovo film di animazione: l’uomo vorrebbe essere accettato dai suoi colleghi archeologi ma, essendo molto sbadato, finisce sempre con il combinare qualcosa di grosso. Rompendo un antichissimo sarcofago Taddeo scatenerà un vecchio sortilegio pericolosissimo: la vita dei suoi amici sarà in pericolo.

Infine, ma non per importanza, Paramount+ celebrerà la nuova edizione degli Oscar 2023 e omaggerà il cinema: come? Mandando in onda tutti i migliori film che hanno vinto la tanto amata statuetta.