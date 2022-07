Transformers 3: trama e cast

Transformers 3 , diretto da Michael Bay, è il terzo capitolo della saga dei giocattoli Hasbro. Un film che, come i suoi precedenti, ha ottenuto un successo davvero incredibile in tutto il mondo.

Transformers 3: la trama del film

Anno 1961. Un’astronave cybertroniana, nota con il nome “L’Arca”, si schianta nel lato oscuro della Luna.

L’astronave, al suo interno, trasportava un’invenzione che poteva realmente mettere fine alla guerra civile tra gli Autobot e i malvagi Decepticon. L’incidente viene subito scoperto dalla NASA e dal presidente John F. Kennedy, che decide di autorizzare una missione segreta per indagare su quanto accaduto. È così che, nel 1969, l’equipaggio dell’Apollo 11 arriva sulla Luna. Nel presente, gli Autobot devono collaborare di nuovo con l’esercito americano. Durante una missione a Chernobyl, Optimus Prime trova una pila a combustibile dell’Arca e in questo modo scoprirà della missione sulla Luna.

Andrà nel luogo dello schianto e troverà il corpo di Sentinel Prime, suo predecessore. Nel relitto trova anche cinque pilastri, una tecnologia che serve per creare un ponte spaziale tra due punti per trasportare la materia. Optimus, una volta tornato sulla Terra, userà l’energia della Matrice del Comando per riuscire a riportare in vita Sentinel. Intanto, Sam non riesce a trovare lavoro e non può lavorare con gli Autobot. Sprofonda in uno stato di insoddisfazione che lo spingerà a concentrarsi sul rapporto tra la nuova fidanzata, Carly Spencer, e il suo capo, Dylan Gould.

In seguito Sam troverà un lavoro come smistatore in un’azienda e scoprirà che i Decepticon stanno uccidendo tutti coloro che hanno un collegamento con le missioni segrete sulla Luna. Si troverà in mezzo ad una guerra e dovrà riuscire a salvare vite umane.

Transformers 3: il cast

Il cast del film Transformers 3 è formato da:

Shia LaBeouf – Sam Witwicky;

– Sam Witwicky; Rosi Huntington-Whiteley – Carly Brooks Spencer;

– Carly Brooks Spencer; Josh Duhamel – Colon. William Lennox;

– Colon. William Lennox; John Turturro – Seymour Simmons;

– Seymour Simmons; Tyrese Gibson – Robert Epps;

– Robert Epps; John Malkovich – Bruce Brazos;

– Bruce Brazos; Patrick Dempsey – Dylan Gould;

– Dylan Gould; Glenn Morshower – gen. Morshower;

– gen. Morshower; Alan Tudyk – Dutch;

– Dutch; Frances McDormand – Charlotte Mearing;

– Charlotte Mearing; Julie White – Judy Witwicky;

– Judy Witwicky; Kevin Dunn – Ron Witwicky;

– Ron Witwicky; Ken Jeong – Jerry.

Transformers 3: curiosità sul film

In questo terzo capitolo, come personaggio femminile troviamo Rosie Huntington-Whiteley, invece di Megan Fox. Quest’ultima era stata licenziata perché aveva litigato con il regista. La decisione sembra essere stata di Steven Spielberg. Michael Bay ha dichiarato che per girare il film sono stati distrutti 532 veicoli e, a differenza dei primi due capitoli, l’Arca è visibile. I Dreads prendono il nome da questa acconciatura, che richiamano con i loro tentacoli. Durante le riprese, la stunt Gabriella Cedillo ha avuto un brutto incidente, con conseguenze davvero molto gravi. È stata colpita da un cavo d’acciaio che le ha rotto il cranio, lasciandola paralizzata sul lato sinistro del corpo. Ha ottenuto un maxi risarcimento di 18 milioni di dollari dopo aver indetto una causa contro Paramount e DreamWorks. Il film è stato realizzato con un budget di 195 milioni di dollari e dopo la sua uscita è riuscito ad incassare 1.123.794.079 milioni di dollari.