Il mese di marzo ha stupito gli abbonati di Disney Plus con le nuove puntate delle serie tv Grey’s Anatomy e Station 19, che si sono prestati anche ad emozionanti crossover. Ma se non bastasse, per il mese di aprile 2022, il catalogo di Disney Plus si arricchisce di tantissimi altri film e serie assolutamente da non perdere.

Scopriamo quali sono in questo articolo.

Tutti i titoli in uscita su Disney Plus ad aprile 2022

“Aprile dolce dormire” recita il detto, ma anche stare sul divano con qualche golosità da sgranocchiare davanti ad un buon film o alle nuove puntate della nostra serie tv preferita ci sembra un buon modo per passare il tempo libero in questi primi giorni di primavera. Disney Plus quindi, come sempre è pronta ad accontentare i propri utenti ampliando sempre di più l’offerta del catalogo di prodotti streaming.

I film e i docufilm

Il mese di aprile su Disney Plus si apre con il film Meglio Nate che niente, basato sul libro di Tim Federle e diretto dallo stesso su schermo.

Si prosegue poi con Sex Appeal, una commedia per adolescenti che racconta il sesso, l’amore e le relazioni in arrivo l’8 aprile. Il 15 del mese è invece il turno di Fresh il trhiller che vede come protagonista Sebastian Stan nei panni del seducente Steve. Il 29 aprile arriva invece su Disney Plus La vita nascosta – Hidden Life, film biografico sull’obiettore di coscienza Franz Jägerstätter.

Spazio anche ai docufilm con Last Tepui: vette inesplorate, che segue la nuova missione del climber Alex Honnold (già visto in Free Solo) e di un team di arrampicata guidato dal famoso scalatore Mark Synnott. Su Disney Plus anche Ritorno alla fattoria dei nostri sogni e Polar Bear. Tutti e tre in uscita il 22 aprile 2022.

Le serie tv

Per quanto riguarda le serie tv invece si parte dal 6 aprile con ben tre uscite: I Simpson, arrivati alla 32esima stagione, la seconda stagione di Star e la novità Single Drunk Female. L’8 aprile è invece il momento de Le fate ignoranti il romantic drama di Ferzan Ozpetek, tratto dal film omonimo, che per la serie tv vede un cast italiano davvero stellare in cui spiccano i nomi di Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Luca Argentero e Ambra Angiolini.

Il 14 del mese è invece il giorno de The Kardashians (facile intuire chi siano i protagonisti già dal titolo), mentre il 20 aprile sono pronti ad uscire The Dropout e la quarta stagione di Grown-Ish. Concludono il mese Sketchbook: come nasce un disegno e la seconda stagione di Dollface, entrambi previsti per il 27 aprile.