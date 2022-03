Da ottobre 2022 “Grey’s Anatomy”, la celebre serie tv creata da Shonda Rhimes, ha lasciato i canali Fox di Sky sui quali da ormai ben 17 anni eravamo abituati a vederla, per trasferirsi su Dinsey +. Ecco allora quando si potranno vedere le nuove puntate della 18esima stagione e di cosa parleranno.

Come sempre: attenzione agli spoiler!

Grey’s Anatomy 18, le nuove puntate su Disney plus

L’uscita dei nuovi episodi della 18esima stagione è stata resa nota proprio attraverso la pagina Instagram ufficiale della piattaforma di streaming di proprietà della casa di Topolino, in cui con un videomessaggio in esclusiva per i fan italiani, Ellen Pompeo alias Meredith Grey ne ha annunciato l’arrivo per il 23 marzo 2022.

Dove eravamo rimasti

La nuova stagione di Grey’s Anatomy si era aperta con un particolare crossover. Quello con Station 19, in cui l’intera Seattle festeggiava la fine della pandemia da Coronavirus. Owen e Teddy si sono finalmente sposati, Link e Amelia invece si sono lasciati.

Meredith, l’amatissima protagonista del medical drama, ha inaugurato un centro specializzato in memoria della madre Ellis alla Mayo Clinic in Minnesota, dove il dottor Hamilton le ha proposto di entrare nella squadra che si occupa dello studio della cura per il Parkinson.

I nuovi episodi

Le nuove puntate della 18esima stagione si apriranno con Owen che viene portato d’urgenza in ospedale proprio dalla squadra Station 19. Deve sottoporsi ad un intervento chirurgico per salvare la propria gamba.

Dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto, Owen aveva chiesto ad Hayes di continuare, per suo conto, la distribuzione dei farmaci mortali a veterani di guerra fortemente ustionati, per lasciarli morire con dignità, ma in queste nuove puntate vediamo un Cormac fortemente contrario a questa iniziativa, tanto da essere pronto a denunciarlo raccontando tutto alla dottoressa Bailey.