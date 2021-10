Ballando con le Stelle è il programma di Rai 1 che Milly Carlucci conduce ormai dal lontano 2005 e che vede la partecipazione di Paolo Belli. Tinna Hoffmann è una delle ballerine professioniste del talent e lo scorso anno è stata in coppia con Rosalinda Celentano: scopriamo chi è e tutto quello che è possibile sapere su lei.

Chi è Tinna Hoffmann

Tinna Hoffmann è nata il 21 gennaio 1983 in Danimarca, precisamente a Arhus, una delle città più importanti. Come tutti i ballerini professionisti, ha iniziato a ballare fin da bambina e, poi, ha partecipato a varie competizioni del settore in tutta Europa.

Si è trasferita in Italia dopo aver conseguito la maturità scientifica. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle inizia nel 2006, nella seconda edizione del programma, a cui, però, partecipa non in modo continuativo.

Tra i suoi partner di ballo durante la trasmissione di Rai 1 ci sono: Sean Kanan (edizione 2006), Stefano Pantano (edizione 2010), Rosalinda Celentano (edizione 2020, in sostituzione di Samuel Peron). In questa edizione 2021 l’abbiamo vista nella prima puntata accompagnare il grande Pippo Baudo nella sua performance di “Ballerino per una notte“.

Alta 1,73, occhi chiari e magnetici, capelli scuri, Tina Hoffmann è molto grintosa. Non a caso, nel suo profilo Instagram ha scritto: “Always look for 1 new challenge” e cioè “Sempre alla ricerca di una nuova sfida“.

Come ballerina è, naturalmente, sempre in movimento e inizia la sua giornata con un workout nel verde ascoltando musica e in questo caso, naturalmente, il suo look è sportivo e comodo.

Ama curare i dettagli nel suo abbigliamento e utilizza un make-up che le mette in primo piano gli occhi chiari, ma adora anche il rossetto molto intenso.

Dalle sue foto postate, si può notare che ama i cappelli e che se si tratta di scegliere gli abiti, probabilmente preferisce quelli lunghi e che abbiano dei dettagli che mettano in evidenza il suo fisico: scollature sulla schiena oppure ampi spacchi laterali. La vediamo, però, anche vestita in modo molto più informale e comodo, ma è sempre curatissima: Tinna Hoffmann, in pratica, adora interpretare tanti tipi di look diversi e sempre magistralmente!

Tinna Hoffmannvita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Tinna Hoffmann è sposata dal 2017 con il ballerino Fabio Modica. Si sono conosciuti proprio sulla pista da ballo, quando Tinna ha iniziato a danzare e a partecipare alle gare: hanno fatto coppia fissa dal punto di vista professionale e poi nella vita!