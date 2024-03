Rosalinda Celentano, figlia del mitico Adriano e di Claudia Mori, è un’attrice molto apprezzata. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come cantante, poi ha capito che la sua vera passione era la recitazione. Prossima alla partecipazione a Ballando con le Stelle, cosa sappiamo sul suo conto?

Rosalinda Celentano: chi è?

Classe 1968, Rosalinda Celentano è nata il 15 luglio a Roma da Adriano Celentano e Claudia Mori. Dopo aver portato a termine gli studi, ha deciso di seguire le orme del papà e, nel 1990, ha partecipato al Festival di Sanremo. E’ salita sul palco dell’Ariston con il brano “L’età dell’oro” e con la sua bellissima voce è arrivata fino alla finalissima nella categoria giovani esordienti. Nel 1991 ha vinto l’ultimissima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone “Quanti treni“, singolo del suo unico album “Rosalinda”. Poco dopo, però, la giovane Celentano ha capito che il mondo della musica non faceva per lei.

Nel 1994, Rosalinda ha condotto insieme al dj Roberto Onofri il programma Supersix. Dopo questa piccola parentesi come presentatrice, ha deciso di buttarsi nel mondo della recitazione. E’ stata diretta da grandi registi come Renato De Maria e Giuseppe Bertolucci e, nel 2002, ha vinto il Globo d’Oro come miglior attrice esordiente per le pellicola Paz.

Il successo

La svolta è arrivata nel 2004, quando Mel Gibson sceglie la Celentano per il ruolo di Satana nel film La passione di Cristo. La sua interpretazione, a dir poco magistrale, le ha fatto ottenere una candidatura ai Nastri D’argento del 2005 come miglior attrice non protagonista.

Il 2008 è stata la volta della docu-fiction Cash, viaggio di una banconota di Giorgio John Squarcia e Francesca Fogar. Due anni dopo, invece, è in tournée con l’opera teatrale Le quattro sorelle accanto a Lisa Gastoni. L’ultimo film al quale ha preso parte è Nati 2 volte del 2019 per la regia di Pierluigi Di Lallo. Infine, nel 2020, è stata scelta da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le Stelle.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Rosalinda ha dichiarato da tempo la sua omosessualità. Dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione importante con l’attrice Simona Borioni. La loro love story pare che sia finita a causa della dipendenza da alcol della Celentano.

Il gossip ha più volte parlato di un flirt con Monica Bellucci, ma tra le due c’è sempre stata solo una profonda amicizia. Al momento, non sappiamo se la figlia del “Molleggiato” sia single o meno.

Rosalinda, oltre ad essere un’attrice di successo e una ottima cantante, ha una forte passione per l’arte, soprattutto per la pittura e per la scultura.