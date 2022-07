Torna giovedì 7 luglio 2022, su Rai 2 e in prima serata, il programma musicale Tim Summer Hits, condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Dopo la prima puntata, andata in onda il 30 giugno 2022, ora è il turno della seconda, anch’essa ricchissima di musica, talenti e voglia di cantare e ballare in libertà.

Il noto programma andrà in onda anche su Rai Radio 2 e su Radio Italia, ma non solo. Infatti, Tim Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio 2 e su Rai Play, mentre sarà proposto in differita da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle ore 21:00 e il sabato mattina dalle ore 9:00.

Tim Summer Hits: chi si esibirà nella seconda puntata?

La seconda puntata del Tim Summer Hits 2022 sarà ospitata ancora dalla bellissima Roma e dalla sua Piazza del Popolo; ma chi si esibirà sul palco del grande evento musicale? Pare che sarà una puntata ricchissima.

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno nel corso della seconda puntata:

Aiello

Alex

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Malika Ayane

Baby K

Boomdabash con Annalisa

Coez

Francesco Gabbani

Gaia

Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo (la nuova hit Caramelo sta già facendo ballare tutta l’Italia!)

e Lola Indigo (la nuova hit sta già facendo ballare tutta l’Italia!) Lazza

Mika

Fabrizio Moro

Nek

Raf

Francesco Renga

Sangiovanni

Tananai ( Pasta , il suo ultimo singolo, conta già tantissimi ascolti)

( , il suo ultimo singolo, conta già tantissimi ascolti) Valentina Parisse

Non sappiamo se l’ordine sarà esattamente questo, ancora la scaletta ufficiale del programma deve uscire, ma si pensa che Elettra Lamborghini possa essere verso la posizione numero 13.

Dopo l’esordio del primo appuntamento, che ha contato il 12 % di share e circa 1.578.000 spettatori e spettatrici, il Tim Summer Hits 2022 ritorna più carico che mai per una seconda puntata piena di musica e divertimento.

Ricordiamo però che tutte le puntate dell’evento sono registrate e sono trasmesse dalla Rai qualche giorno dopo il concerto vero e proprio. I luoghi ospitanti i vari concerti del Tim Summer Hits 2022 sono tre: tutto è partito da Roma, che ha contato due date (il 24 e il 25 giugno 2022), dopodiché ci si è spostati a Trieste, in particolare al Portopiccolo (registrazioni eseguite il 28 e il 29 giugno 2022) e infine l’ultima tappa di Rimini, in Piazza Federico Fellini, dove il 1 e il 2 luglio 2022 si sono registrate le ultime due serate dell’evento, proprio in occasione della rinomata Notte Rosa che occupa ogni anno la Riviera Adriatica della Romagna.

Stefano De Martino e Andrea Delogu, per la prima volta insieme a condurre un evento musicale di tale calibro, pare si stiano divertendo all’insegna della musica e della voglia di scatenarsi dopo il lungo periodo di pausa che, purtroppo, ha sofferto il mondo dello spettacolo.

La seconda puntata del Tim Summer Hits 2022, in onda giovedì 7 luglio 2022 a partire dalle 21:20 circa su Rai 2, vi terrà bene incollati alla televisione e vi farà cantare (e ballare) come se non lo aveste mai fatto!

Manca davvero pochissimo e saremo catapultati in una bellissima Piazza del Popolo piena di persone che hanno solo voglia di sentirsi più leggere.