È uno dei registi più iconici al mondo ed è impossibile non riconoscere il suo stile sullo schermo: si tratta di Tim Burton, personalità importantissima nel mondo del cinema. Regista, sceneggiatore, produttore e scrittore, Burton ha conquistato il mondo intero.

Tim Burton: la vita e la carriera del regista

Nato a Burbank, Stati Uniti, il 25 agosto 1958 sotto il segno della Vergine, Tim Burton ha attualmente 64 anni. Tutto il mondo lo conosce come Tim Burton, ma il suo nome all’anagrafe è Timothy Walter Burton.

La sua infanzia non è semplicissima, tant’è che all’età di 12 anni Burton decide di andare a vivere con la nonna, a causa di una forte incompatibilità con entrambi i genitori. Dopo solo quattro anni, raggiunti i 16 anni, Tim Burton vive già da solo.

Appassionato di arte, di disegno e di cinema, il giovane Burton comincia a disegnare e lo fa anche molto bene: pensate che a 18 anni vince una borsa di studio della Disney che gli permette di frequentare il California Institute of the Arts di Valencia, in California. L’esperienza è per lui un trampolino di lancio e da lì cominciano i suoi primi progetti come animatore.

Sebbene la sua capacità creativa fosse stata ben notata e altresì apprezzata, l’idea di Tim Burton era molto differente da quella proposta dalla Disney: il suo animo creativo gli diceva tutt’altro.

Spinto da una forte dedizione e da una fiamma artistica molto forte, Tim Burton a soli 24 anni diventa regista del suo primo cortometraggio, intitolato Vincent.

Burton getta le basi della sua cifra stilistica e cominciano a nascere numerose altre nuove esperienze, tra cui si ricordano: Frankenweenie, Pee-wee’s Big Adventure, Ed Wood, Sweeney Todd, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali.

Negli anni novanta esce uno dei suoi primi grandi successi: Edward mani di forbice, con un giovanissimo Johnny Depp nelle vesti del protagonista. Seguono altri enormi successi, tra cui Nightmare Before Christmas, nato all’interno degli studi della Disney, ma è anche il caso di Mars Attacks!, Il mistero di Sleepy Hollow, Il pianeta delle scimmie e Big Fish – Le storie di una vita incredibile.

Il nome di Tim Burton è però soprattutto associato ad alcuni grandi film ancora oggi molto apprezzati nonostante siano passati diversi anni. Si tratta, ad esempio, de La fabbrica di cioccolato e de La sposa cadavere, due film cult imperdibili e di grandi impatto estetico, oltre che narrativo. Lo stile di Burton è riconoscibile e sempre molto coerente con il suo estro creativo: impossibile non riconoscerlo!

Tim Burton diventa uno dei migliori registi del mondo e il suo stile, per quanto estremamente particolare, è apprezzato da chiunque. Tra i suoi progetti più recenti non si può non citare l’incredibile serie-tv uscita su Netflix e intitolata Mercoledì: il successo è mondiale.

La vita privata di Tim Burton

Il grande regista è stato sposato dal 1989 al 1993 con Lena Gieseke, dalla quale divorzia per unirsi all’attrice e modella Lisa Marie. Con quest’ultima la relazione arriva al 2001, anno in cui i due decidono di lasciarsi ufficialmente. Durante lo stesso anno Burton conosce Helena Bonham Carter sul set de Il pianeta delle scimmie e i due si innamorano. Dalla loro relazione sono nati due figli, ma purtroppo anche il loro amore si chiude e nel 2014 si lasciano.

Nel 2023 il nome di Tim Burton è associato a quello della nota attrice italiana Monica Bellucci: stando ai vari rumors, i due parrebbero molto uniti. Che ci sia aria d’amore? Si attendono aggiornamenti a riguardo.