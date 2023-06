The Perfect Find – Tutto è davvero possibile esce venerdì 23 giugno 2023 su Netflix. Si tratta di una commedia romantica, tratta da un best seller, che racconta la storia di una donna che, in cerca di un nuovo inizio, si innamora del figlio del suo capo.

The Perfect Find – Tutto è davvero possibile arriva su Netflix: la trama

Il 23 giugno 2023, su Netflix, esce il film The Perfect Find – Tutto è davvero possibile, presentato al Tribeca Film Festival, diretto da Numa Perrier, con Aisha Hinds, DB Woodside, Gabrielle Union, Janet Hubert e Alani “La La” Anthony come protagonisti. Il film si basa sulla storia raccontata nel best seller di Tia Williams. Il film inizia quando Jenna, dopo una storia finita male sotto gli occhi di tutti e un licenziamento clamoroso, torna a New York per rimettere insieme i pezzi e far ripartire la sua carriera nel mondo della moda. La donna sa che avrà solo una possibilità per recuperare la sua reputazione, per cui va a lavorare alla Darzine, gestita dall’ex rivale e spietata magnate Darcy Hill. La sua crescita professionale, però, si complica quando si innamora di Eric, un affascinante collega molto più giovane di lei, che è anche il figlio di Darcy Hill. Dopo aver messo in gioco ogni aspetto della sua vita per la carriera, Jenna deve decidere se rischiare tutto per una storia d’amore segreta e se potrà costruire davvero un futuro con Eric nonostante la differenza d’eta.

The Perfect Find – Tutto è davvero possibile arriva su Netflix: cast e personaggi

La protagonista femminile del film The Perfect Find – Tutto è davvero possibile, ovvero Jenna, è interpretata dall’attrice Gabrielle Union. “Per la prima volta, la vediamo più morbida del solito. Quando ci siamo incontrare la prima volta, mi ha detto di voler fare un film diverso da tutti quelli che aveva già girato. Tutti quanti amiamo quei film e la consideriamo un’icona per i suoi ruoli ma Gabrielle desiderava mettersi maggiormente in gioco. Ed è in quel suo desiderio che si nasconde quella che reputo, rivedendola, un’ottima prova da attrice” ha commentato la regista Numa Perrier. Accanto a Gabrielle Union recita anche Keith Powers. “La priorità di una commedia romantica è quella di trovare due partner che in scena facciano volare scintilla e che abbiano lo stesso carisma. Con Keith al fianco di Gabrielle abbiamo fatto centro, sin dal primo ciak” ha aggiunto la regista. Darcy Hill, la madre di Eric ed ex nemica di Jenna, è interpretata da Gina Torres. “Magnetica nei panni della rivale, Gina mette in scena la perfetta donna di moda newyorchese: solitamente recita personaggi più contenuti ma noi ci siamo divertiti a farla mettere in gioco” ha dichiarato la regista. Nel cast del film ci sono anche Aisha Hinds e La La Anthony, nei panni di Billie ed Elodie, le migliori amiche di Jenna.