Per la gioia dei fan, il quarto film della saga di Matrix è finalmente arrivato sul grande schermo. Stiamo parlando ovviamente di Matrix Resurrections, uscito al cinema dal primo gennaio 2022. Scopriamo di più sul nuovo film che vede ancora una volta Keanu Reeves come protagonista.

The Matrix Resurrections: trama, cast e curiosità

Diretto, prodotto e co-scritto da Lana Wachowski insieme alla sorella Lilly Wachowski, come dicevamo, Matrix Resurrections è il quarto attesissimo capitolo della saga futuristica incentrata sulla storia dell’hacker Thomas Anderson alias Neo, ovvero “l’eletto”, in grado di portare l’umanità alla salvezza. Ma di cosa parla la trama?

È presto detto. In Matrix Resurrections si ritorna all’ormai celebre scenario in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa.

Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione Thomas Anderson dovrà scegliere ancora una volta quale strada percorrere. Ancora una volta quindi, il tema centrale sembra essere quello della scelta come illusione ma anche come unica via d’uscita possibile.

La trama e le informazioni sul cast

Nel cast di Matrix Resurrections troviamo Keanu Reeves ancora una volta nei panni del protagonista Thomas Anderson/Neo. Carrie-Anne Moss in quelli dell’ufficiale di primo grado della Nabucodonosor, nonché membro della resistenza, Trinity.

Jada Pinkett Smith è Niobe mentre Lambert Wilson è Il Merovingio, colui che scopre la menzogna dietro alla schiavitù degli umani, cioè che non vengono usati per alimentare le macchine. Daniel Bernhardt torna a vestire invece i panni dell’agente Johnson.

Warner Bros ed Epic Games hanno mantenuto la loro promessa e coerente con la sua natura che vede le caratteristiche di un film mescolarsi con quelle di un mondo guidato dal linguaggio binario, Matrix Resurrections è stato annunciato attraverso l’esperienza in Unreal Engine 5.

Il prodotto interattivo è stato presentato ai The Game Awards 2021, con l’introduzione di Carrie-Anne Moss e Keanu Reeves, non nuovo all’ambiente videoludico. Si tratta in poche parole di una tech demo (non di un videogame) di circa 15 minuti, che mostra il potenziale del nuovo motore grafico prodotto dalla Epic Games per le nuove console: PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Un possibile quinto capitolo?

Il quarto capitolo di Matrix è appena uscito, ma sembra proprio che Keanu Reeves sia già disponibile per partecipare anche ad un eventuale quinto capitolo, ma ad una condizione: che alla regia ci sia ancora Lana Wachowski.

Le possibilità di un ulteriore capitolo sono però molto remote. La stessa Wachowski infatti, ha dichiarato di aver iniziato a scrivere la sceneggiatura di Matrix Resurrections con l’intento di raccontare la storia di due persone defunte che tornano in vita, senza però avere l’intenzione di cominciare una nuova saga.

L’indiscrezione su Keanu Reeves

Con l’uscita di Matrix Resurrections al cinema ecco che iniziano a trapelare alcune indiscrezioni legate alla macchina che gira intorno alla saga, formata da tutte quelle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Dopo le dichiarazioni della regista su un possibile quinto capitolo infatti, ecco arrivare una voce che coinvolgerebbe proprio Keanu Reeves.

Abbiamo ormai imparato a conoscere il lato filantropo dell’attore, che segnato da un passato tutt’altro che facile si è sempre impegnato ad aiutare il prossimo. Non risulta difficile quindi credere all’ultima indiscrezione circolata sull’attore. Pare infatti che Reeves abbia donato il 70% del ricavato da Matrix Resurrections a favore della lotta contro la leucemia, malattia che in passato ha colpito proprio la sorella. La cifra offerta supererebbe i 31 milioni di dollari.