Tratto dall'omonimo fumetto, The Losers racconta le avventure adrenaliniche di un gruppo di soldati pronti a vendicare un inganno e ottenere la libertà

Dalle pagine di un fumetto ne è uscito un film: The Losers, debuttato nel 2010 dalla regia di Sylvain White, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto DC/Vertigo.

White ai tempi decise di dirigere la pellicola proprio a causa della sua enorme veridicità e attinenza al fumetto originale: The Losers va in onda il 27 settembre 2022 su Italia 1.

The Losers: la trama del film

Pooch, Roque, Cougar e Jensen fanno parte di un gruppo di soldati nominati, come dice lo stesso titolo del film, The Losers. Appartenenti alle forze speciali dell’esercito americano che agisce sotto la guida di Clay, i soldati hanno il compito di portare avanti una missione in Bolivia e dichiareranno guerra alla CIA, vendicandosi dell’Agenzia che ha cercato di eliminarli e del mandante, Max, un misterioso ma potentissimo nemico.

I The Losers fingeranno di essere stati uccisi e si nasconderanno nel paese scomparendo letteralmente dalla circolazione. Dopo una serie di vicissitudini, al gruppo di soldati si presenterà una donna di nome Aisha, che proporrà loro di fare ritorno in America in incognito e con una condizione particolare: uccidere Max.

Il famoso Clay, però, per ottenere nuovamente la sua libertà, sarà costretto ad accettare la proposta, conducendo il gruppo dei suoi soldati in un’avventura sì pericolosa e difficile, ma ricca di adrenalina!

Il cast di The Losers

The Losers vanta un cast molto interessante, di seguito l’elenco degli attori e delle attrici che ne hanno preso parte:

Jeffrey Dean Morgan: Franklin Clay

Zoe Saldana: Aisha Al Fadil

Idris Elba: William Roque

Chris Evans: Jake Jensen

Columbus Short: Linwood “Pooch” Porteous

Oscar Jaenada: Carlos “Cougar” Alvarez

Jason Patric: Max

Holt McCallany: Wade

Morris Jordan: Jake

Peter Macdissi: Vikram

Peter Francis James: Fadhil

Tanee McCall: Jolene

La produzione del film si basa sulla sceneggiatura di Peter Berg e James Vanderbilt dello storico fumetto e nel 2007 la Warner Bros ne annuncia la realizzazione cinematografica. Un anno dopo, nel 2008, si affida la regia proprio a Sylvain White e nei primi mesi del 2009 cominciano a essere annunciati i primi nomi del cast, fino alla sua completa formazione con i nomi sopra citati.

Le riprese di The Losers sono iniziate ufficialmente nel 2009 nella bellissima Porto Rico.

Dove vedere The Losers

Il primo trailer di The Losers è stato distribuito il 30 gennaio 2010 ed è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 30 aprile 2020, mentre in Italia è arrivato il 23 luglio dello stesso anno.

Per quanto riguarda la disponibilità streaming, The Losers è inserito nel catalogo di Netflix, quindi chiunque abbia un abbonamento può liberamente goderne la visione. Inoltre, la pellicola di Sylvain è disponibile in streaming sia a noleggio, sia in acquisto su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Losers va in onda il 27 settembre 2022 in seconda serata su Italia 1.

I Perdenti garantiranno pura azione e adrenalina a 360 gradi: se vi piace il genere, il film farà sicuramente al caso vostro, proprio come lo storico fumetto che ne ha permesso la realizzazione.