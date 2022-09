Netflix: tutti i titoli in scadenza a ottobre 2022

Per alcuni dei titoli nel catalogo di Netflix il tempo sta decisamente scadendo. Vediamo cosa sarà rimosso a ottobre... e cosa vedere subito quindi!

Se da una parte le piattaforme di streaming annunciano sovente nuove aggiunte al catalogo, dall’altro ogni tanto arrivano anche brutte notizie. Per Netflix ottobre sarà un mese impegnativo, con tante uscite di scena e perdite di contenuti che sarà meglio vedere prima che sia troppo tardi.

Andiamo in ordine.

Netflix: tantissimi titoli fuori dal catalogo a Ottobre 2022

Il primo ottobre verrà rimossa la serie Il caso uscita nel 2015 e composta da 9 episodi, che si potrebbero recuperare in una veloce maratona. La storia è quella di un avvocato molto intelligente ma rovinato dall’alcol che indaga sul presunto suicidio di un’adolescente.

Il 5 ottobre invece Netflix farà fuori il film con Gigi Proietti Il premio – Non basta vincerlo devi anche ritirarlo, nel quale l’attore molto amato interpreta un egocentrico scrittore in viaggio dall’Italia alla Svezia per ritirare un Nobel.

Il 6 ottobre un altro film verrà rimosso dal catalogo di Netflix, ovvero Secret Window con Jhonny Depp, nel quale l’attore impersona uno scrittore di successo dilaniato dal divorzio e minacciato da un collega per via di accuse di plagio. Il 7 saluteremo invece la commedia Non c’è più religione con Claudio Bisio e l’8 il film con Lucy Hale Blumhouse’s Fantasy island, di genere nettamente più pauroso.

Nello stesso giorno anche The Place verrà tolto dalla piattaforma, ovvero il film con Valerio Mastrandrea, Sabrina Ferilli e Alessandro Borghi… decisamente gli va data un’occasione prima che sia troppo tardi!

Per i fan del J-Pop, il 9 ottobre sarà l’ultima occasone per vedere su Netflix il tour “Pop virus” del cantautore Gen Hoshino, registrato durante il tour del 2019. Sempre il 9, sarà rimosso anche il film mdi fantascienza per famiglie L’ultimo dominatore dell’aria. Ma la lista di “perdite” su Netflix a ottobre è ancora lunga…

Netflix: i titoli in scadenza a metà ottobre 2022

Il 10 ottobre, infatti, Netflix rimuoverà dal catalogo il film con Tom Hanks Un amico straordinario e anche Berlin Calling. Ma i giorni più problematici saranno sicuramente il 14 e il 15 ottobre, dove la sfilza di film in scadenza si allunga notevolmente. Prendiamo nota, dunque, di cosa guardare entro quelle due date.

Il 14 ottobre scadranno 3Ciento – Chi l’ha duro… la vince, Dangal, Daredevil con Ben Affleck, Dennis la minaccia, Heidi Playmobil: Speciale Inverno, la commedia romantica con Cameron Diaz Notte brava a Las Vegas, La notte non aspetta, Il monaco che scese dalla montagna e Unfaithful – L’amore infedele con Richard Gere.

Il 15 ottobre invece sarà la volta di Baciami Ancora, Diaz, Escape Plan – Fuga dall’inferno, Game Changers, L’ultimo bacio, Le conseguenze dell’amore e The family friend.

I fan di Francesco Totti lo avranno sicuramente già visto, ma per un rewatch del documentario Mi chiamo Francesco Totti l’ultima data disponibile è il 16 ottobre. Il 17 ottobre, invece, perderemo un’altra sfilza di film su Netflix: Benvenuti al Nord (Claudio Bisio), Cado dalle nubi (Checcho Zalone), la commedia romantica Crazy Stupid Love, Zack Snyder’s Justice League (Ben Affleck, Henry Cavill)

e la pellicola romantica tedesca Jour J.

Insomma, c’è da che vedere prima che i titoli in questione scadano…