The Land of Dreams: data di uscita, trama, cast

The Land of Dreams è un film di genere fantasy/musicale di Nicola Abbatangelo. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla pellicola.

The Land of Dreams è il primo lungometraggio di Nicola Abbatangelo, al suo vero e proprio esordio alla regia su larga scala. Il film, infatti, vanta un importante cast e una distribuzione nazionale che saranno certamente in grado di lanciare la carriera di Abbatangelo.

The Land of Dreams: trama del film musical e data di uscita

Nello specifico, parliamo di una pellicola di genere fantasy e musicale, dunque un contenuto abbastanza specifico che ha, però, il suo ampio pubblico di riferimento. La storia di The Land of Dreams è ambientata nel 1922, a New York. Al centro della vicenda c’è la giovane Eva, un’immigrata italiana che cerca di arrabbattarsi lavorando come lavapiatti in un ristorante piuttosto noto dal nome Choo Choo Train.

Il suo sogno più grande non è legato però alla ristorazione e il lavoro è solo un mezzo (temporaneo) per raggiungere i suoi obiettivi: quello che Eva vuole è diventare una cantante e sfondare nel mondo dello spettacolo. Tutto si complica quando sopraggiungono i sentimenti: Eva diviene l’oggetto del desiderio di un pericoloso boss mafioso, ma al tempo stesso si innamora perdutamente di Armie, un pianista affascinante nonché reduce della Grande Guerra.

Armie vive praticamente da recluso con suo fratello: tanta segretezza è determinata dal potere speciale nascosto proprio dal fratello di Armie, che è in grado di viaggiare… all’interno dei sogni!

Ma cosa succede se sogni e realtà cominciano a mischiarsi? E in che modo Armie e Eva potranno trovare la strada per la loro felicità? Questi i nodi centrali della trama di The Land of Dreams che, come il titolo aiuta a capire, promette tinte oniriche e fantastiche.

La trama sembra esserci, basata fondamentalmente su una storia d’amore ma arricchita dall’elemento fantastico della dimensione del sogno. Molti si chiedono come questo riuscirà a integrarsi con le dinamiche del musical, ma a breve la risposta giungerà tramite la visione del film: l’uscita di The Land of Dreams è infatti imminente, giacché prevista in tutte le sale per il 10 novembre 2022.

The Land of Dreams: il cast del film

The Land of Dreams, come già accennato, vanta la partecipazione nel cast di alcuni attori più che noti al pubblico italiano. Nel cast troviamo infatti Caterina Shulha (Hotel Gagarin, Squadra Antimafia – Il ritorno del boss), Marina Rocco (Imma Tataranni – Sostituto procuratore), Nathan Amzi, George Blagden (Les Misérables di Tom Hooper, Vikings, Versailles), Paolo Calabresi, Carla Signoris, Stefano Fresi (Lasciarsi un giorno a Roma, I delitti del BarLume) ed Edoardo Pesce (Boris 4, Squdra Antimafia – Palermo oggi).

La storia d’amore di The Land of Dreams è scritta e sceneggiata da Nicola Abbatangelo e Davide Orsini. Le musiche sono invece di Fabrizio Mancinelli, che ha lavorato al film premio Oscar Green Book proprio per ciò che riguarda la colonna sonora.

The Land of Dreams è una produzione di Marco Belardi con Lotus Production (Leone film Group) con Rai Cinema e 3 Marys Entertainment. Pur come detto arrivando nelle sale cinematografiche il 10 novembre 2022, il film è stato presentato in anteprima all’evento Alice nella Città, parallelo alla festa del Cinema di Roma a ottobre.