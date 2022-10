Boris 4: trama, cast, quando esce, dove vederlo

Quest’estate Disney+ ha annunciato l’uscita della quarta stagione di Boris e questo ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi fedeli fan dopo ormai più di dieci anni di attesa. Infatti i primi tre capitoli sono andati in onda dal 2007 al 2010 e dopo è uscito un film.

Le avventure del regista René Ferretti e del suo team di produzione tornano sugli schermi per raccontare i retroscena del mondo della televisione e del cinema. Quando inizia?

Boris 4: quando esce?

La data di uscita della quarta stagione di Boris è stata fissata per il 26 ottobre 2022. La serie tv sarà disponibile per tutti gli abbonati di Disney + che ha aggiunto anche le prime tre stagioni. La quarta sarà composta da sei episodi di 30 minuti ciascuno.

Il 7 ottobre invece, la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale.

Boris 4: la trama

Sono passati dieci anni e il mondo della televisione è cambiato profondamente. La tv generalista è morta per dar spazio a nuove leggi dettate dalle piattaforma di streaming, influencer e social.

Ora anche René Ferretti e la sua troupe lavorano per una piattaforma globale e devono girare Vita di Gesù. Il produttore e anche protagonista sarà Stanis La Rochelle, proprietario della So Not Italian Production. L’ha fondata insieme alla moglie Corinna. Lopez come sempre avrà il ruolo di coproduttore e organizzatore. La piattaforma globale è interessata al progetto ed è un’occasione che la troupe non può perdere. Però il tutto dovrà essere approvato dall’Algoritmo. Riusciranno a lavorare per il nuovo capo? Ma soprattutto riusciranno ad adattarsi alla uova prospettiva televisiva?

Boris 4: il cast e le new entry

Nella quarta stagione rivedremo tutto il cast originale dei primi tre capitoli ma anche dei nuovi volti. Roberta Fiorentini, Itala, non ci sarà perché è venuta a mancare nel 2019.

Il cast originale

Francesco Pannofino : René Ferretti

: René Ferretti Pietro Sermonti : Stanis La Rochelle

: Stanis La Rochelle Carolina Crescentini : Corinna Negri

: Corinna Negri Paolo Calabresi : Augusto Biascica

: Augusto Biascica Caterina Guzzanti : Arianna Dell’Arti

: Arianna Dell’Arti Giorgio Tirabassi : Glauco

: Glauco Corrado Guzzanti : Mariano Giusti

: Mariano Giusti Massimiliano Bruno : Nando Martellone

: Nando Martellone Alessandro Tiberi : Alessandro

: Alessandro Luca Amorosino : Alfredo

: Alfredo Carlo De Ruggieri : Lorenzo

: Lorenzo Valerio Aprea : sceneggiatore 1

: sceneggiatore 1 Massimo De Lorenzo : sceneggiatore 2

: sceneggiatore 2 Andrea Sartoretti : sceneggiatore 3

: sceneggiatore 3 Ninni Bruschetta : Duccio Patané

: Duccio Patané Antonio Catania : Diego Lopez

: Diego Lopez Eugenia Costantini : Cristina Avola Burkstaller

: Cristina Avola Burkstaller Karin Proia : Karin

: Karin Andrea Purgatori: avvocato Kalemzuck

Le new entry