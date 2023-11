Quali sono i costumi da bagno più belli di Lady Diana in “The Crown 6″? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

The Crown 6: i costumi da bagno più belli di Lady Diana

Oggi, sulla piattaforma di streaming di Netflix esce la prima parte della sesta e ultima stagione di “The Crown”. In quest’ultima stagione in pratica ci sono più costumi da bagno che tiare. Al centro della stagione ci sarà sempre lei, l’indimenticabile Lady Diana che, negli anni ’90, è stata una delle persone più fotografate al mondo. Dopo averla vista con l’abito da sposa in stile anni ’80 e con indosso il tubino super sexy, eccola in costume da bagno. L’attrice che interpreta Lady Diana nella serie televisiva, ovvero Elizabeth Debicki, ha quindi indossato diversi costumi da bagno in quest’ultima stagione. Vediamo quali sono i più belli. Sulla locandina della prima parte della sesta stagione, vediamo l’attrice con indossa un costume intero di colore azzurro, che richiama una foto rubata dai paparazzi a Lady D quando era in vacanza a Saint Tropez con Dodi Al Fayed, l’estate prima del tragico incidente che ha messo fine alla sua vita. Queste le parole di Elizabeth Debicki: “adoro il costume da bagno blu che Diana indossa quando raggiunge l’estremità del trampolino. C’era qualcosa di speciale in quel capo e ricreando quel momento cruciale speriamo di averlo restituito bene.” Sidonie Roberts, una delle costumiste di “The Crown 6” ha rivelato a Tatler che “ci sono molti costumi da bagno per Diana quest’anno. Quello azzurro è stato indossato in un momento iconico quindi non abbiamo voluto correre rischi ricreandolo in altro modo.” Tra gli altri costumi da bagno indossati dal Lady Diana troviamo quello a stampa, che Lady D ha indossato mentre lancia dei cubetti di ghiaccio ai suoi due figli: “li abbiamo realizzati con una stampa su seta giapponese degli anni ’90 che abbiamo trovato a Parigi e un pareo abbinato”. Un altro tra i costumi più belli indossati da Lady Diana è quello a stampa animalier, indossato dalla principessa del popolo in occasione di una vacanza nelle Isole Vergini britanniche con i figli, le due sorelle e la madre, intorno agli anni ’90.

I costumi da bagno di Lady Diana

Vediamo adesso più nel dettaglio quali sono i costumi da bagno indossati da Lady Diana:

Costume da bagno azzurro : firmato Jantzen, un marchio americano, di Portland per l’esattezza. Nel corso degli anni Lady D ha indossato altri costumi da bagno del brand, come uno intero nero dal taglio olimpico.

: firmato Jantzen, un marchio americano, di Portland per l’esattezza. Nel corso degli anni Lady D ha indossato altri costumi da bagno del brand, come uno intero nero dal taglio olimpico. Costume da bagno leopardato: firmato Gottex, azienda nata nel 1956 che realizza costumi versatili, quindi da indossare anche al bar. Elizabeth Taylor e Brooke Shields sono tra le caleb che hanno amato tantissimo questo tipo di costumi da bagno. Il brand ha messo in vendita un numero limitato di pezzi identici a quello indossato dal Lady Diana.

