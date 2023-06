I The Borderline sono gli youtuber che hanno causato l’incidente a Roma, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti.

I The Borderline sono gli youtuber che hanno causato l’incidente a Roma, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti. Un gruppo di ventenni che si divertono a fare sfide pericolose da condividere sul loro canale Youtube.

The Borderline: chi sono gli youtuber che hanno causato l’incidente a Roma?

Nella giornata di mercoledì 14 giugno 2023 si è verificato un terribile incidente a Roma. Una Smart è stata travolta da un Suv Lamborghini e un bambino di 5 anni ha perso la vita, mentre la mamma e la sorellina di tre sono in gravi condizioni. A bordo del Suv erano presenti i The Borderline, un gruppo di youtuber che stavano effettuando una challenge e dei video da inserire nel loro canale. Il gruppo è formato da Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea. Si sono alternati per 50 ore alla guida di una Lamborghini noleggiata all’autosalone Skylimit di Roma. Hanno girato diversi video, in cui hanno lamentato anche una certa stanchezza, mentre si alternavano alla guida del Suv, prima della tragedia.

Una tragedia aggravata proprio dal fatto che si è verificata perché stavano effettuando una sfida pericolosa e priva di senso, solo per ottenere ancora più follower sul proprio canale. I The Borderline volevano pubblicare un video in cui mostravano questa loro impresa, ovvero quella di guidare il Suv per 50 ore di fila, senza mai scendere dall’automobile. Una sfida pericolosa, come avevano già fatto in passato, che questa volta si è trasformata in una terribile tragedia che ha distrutto una famiglia. I The Borderline si sono conosciuti tra i banchi di scuola, nel liceo Democrito di Casal Palocco, vicino a Roma. Leonardo, il quinto youtuber che di solito condivide video e sfide, non era presente perché impegnato alla Bocconi, dove studia. Matteo e Giulia sono fidanzati, mentre Vito pare fosse quello alla guida. Si fa chiamare “er motosega” e si faceva notare per i suoi video sempre esagerati, anche nei toni.

The Borderline, gli youtuber che hanno causato l’incidente a Roma: le sfide sui social

Hanno iniziato per gioco, ma sono diventati sempre più conosciuti, con i loro 600mila follower. Sono riusciti a far diventare questo loro svago una professione. “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento. Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video assurdi e unici: la nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto” hanno scritto sul loro profilo.

Sono tante le sfide che hanno fatto nel corso del tempo. Una volta, hanno vissuto per 50 ore in una scatola di cartone come cani, sotto al sole, mangiando e bevendo dalle ciotole. Hanno anche fatto una prova di resistenza immersi nel ghiaccio e diverse sfide fuori Roma, come 50 ore su una 500.