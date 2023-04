Dopo Harry Potter è il turno di The Big Bang Theory: è stata resa nota la messa in produzione dello spin-off della nota sitcom americana.

Il network Max (precedentemente HBO Max) ha annunciato l’arrivo di un’altra serie spin-off di grande successo: The Big Bang Theory. Una notizia che ha fatto il giro del web in un attimo e che ha reso i fan della storica serie comedy molto, ma molto contenti. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

The Big Bang Theory: è in arrivo lo spin-off della serie

È stato il co-creatore della serie Chuck Lorre a confermare la messa in produzione dello spin-off di The Big Bang Theory. Amata dall’anno del suo debutto, nel 2007, la serie-tv comica con Sheldon Cooper, Penny, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz, Raj Koothrappali, Bernadette Rostenkowski e Amy Farrah Fowler, avrà anche lei un suo spin-off.

L’annuncio ufficiale è stato dato durante il Warner Bros. Discovery’s press, evento durante il quale sono state annunciate tutte le novità in arrivo per lo streaming. A produrre lo spin-off sarà sempre Chuck Lorre, lo stesso che si è occupato sia della scrittura della serie madre The Big Bang Theory, sia dello spin-off di successo Young Sheldon. Il progetto, però, si trova ancora in fase iniziale.

Che cosa sappiamo sullo spin-off di The Big Bang Theory

Ancora è prematuro parlare di dettagli e aspetti tecnici sullo spin-off di The Big Bang Theory. Durante la conferenza stampa che ne ha annunciato la messa in produzione, infatti, non sono stati rilasciati particolari dettagli né sulla trama, né sui personaggi che entreranno in scena. I fan si stanno chiedendo se avranno modo di rivedere sul set i protagonisti della serie comedy, ma stando a qualche piccolissima indiscrezione il cast potrebbe anche essere completamente rinnovato! Non solo, i protagonisti storici della serie qualora non dovessero comparire nelle loro vesti ufficiali, potrebbero però entrare in scena come guest star. Ancora però è presto per parlare di ufficialità e certezze, perciò non ci resta che attendere aggiornamenti.

Il successo di The Big Bang Theory

Il debutto della serie avviene nel 2007: The Big Bang Theory entra a fare parte del piccolo schermo e il successo, da lì a poco tempo, sarà incredibile. Ben 12 stagioni, 279 episodi da 20 minuti ciascuno e un pubblico affezionato dagli inizi. La sitcom statunitense interpretata principalmente da Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon) e Kaley Cuoco (Penny) ha riscosso nel corso del tempo un successo mondiale e anche a distanza di anni la risata è ancora assicurata.

In Italia The Big Bang Theory è stata trasmessa in prima visione pay dalla piattaforma Mediaset Premium a partire dal 2008, mentre è arrivata on demand grazie a Infinity Tv dal 2015. Dal 2010, invece, la sitcom è trasmessa dai canali Mediaset.

Lo spin-off di The Big Bang Theory se ordinata ufficialmente da Warner Bros, sarà successivamente trasmessa sulla piattaforma di Streaming Max. Tutto ciò mentre è stata anche ordinata una settima stagione di Young Sheldon, la prima serie spin-off ancora oggi particolarmente amata e vista sui canali streaming.

Insomma, pare che Warner Bros stia rinnovando un po’ i progetti in cantiere: dopo l’ufficialità della serie-tv di Harry Potter, ora è il turno di The Big Bang Theory: non vediamo l’ora di scoprire maggiori dettagli.